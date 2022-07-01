快訊／台灣東南部海域21:32發生規模4.8地震　最大震度4級

▲台灣東南部海域1日晚間9時32分發生規模4.8地震 。（圖／氣象局）
記者鄒鎮宇／綜合報導
台灣東南部海域1日晚間9時32分發生規模4.8地震，地震深度21.4公里，震央位於台東縣政府南南東方69.9公里，最大震度4級。
各地震度級：
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● 台東縣地區最大震度4級
4級：蘭嶼
2級：大武、達仁
1級：綠島、東河、成功、池上
● 屏東縣地區最大震度3級
3級：滿州
2級：恆春、南灣
1級：獅子、鵝鑾鼻、墾丁、新埤
● 高雄市地區最大震度1級
1級：高雄市
▲台灣東南部海域1日晚間9時32分發生規模4.8地震 。（圖／氣象局）
記者鄒鎮宇／綜合報導
台灣東南部海域1日晚間9時32分發生規模4.8地震，地震深度21.4公里，震央位於台東縣政府南南東方69.9公里，最大震度4級。
各地震度級：
● 台東縣地區最大震度4級
4級：蘭嶼
2級：大武、達仁
1級：綠島、東河、成功、池上
● 屏東縣地區最大震度3級
3級：滿州
2級：恆春、南灣
1級：獅子、鵝鑾鼻、墾丁、新埤
● 高雄市地區最大震度1級
1級：高雄市
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