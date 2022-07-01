快訊／國1南下315.5K連環車禍　4車撞成一團...1車側翻

▲國道一號南下315.5公里新市路段，下午發生3部自小客車及1部休旅車連環車禍，並有車輛失控側翻，幸好駕駛人及車內乘客都自行脫困，無人需要送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

國道一號南下315.5公里新市路段，1日下午3時15分許發生1起連環車禍，台南市消防局據報出動南科、安定、新市消防分隊消防車及救護車前往救援，消防人員到場初步發現，係3部自小客車及1部休旅車發生連環車禍，並有車輛失控側翻，幸好駕駛人及車內乘客都自行脫困，無人需要送醫。確實肇事原因及相關責任，正由國道警察第四大隊調查處理中。

國道警察四大隊指出，1日下午發生在國道1號南向315.5公里，有1自用小客車於上述時、地點，行駛內線車道，疑因未保持安全距離，向右閃避時先擦撞一部營業半聯結車及一部小自客車後，又往前追撞一部小自客車，後方另一部小自客車未保安全距離追撞一部小自客車而肇事。

未保持行車安全距離為10大肇事因素位居第1位，統計 2021年國道轄線因未保持行車安全距離之交通事故共9989件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處新台幣6000元罰緩。

國道警察第四大隊呼籲用路人，雨天行車開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。目前真正肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊調查處理中。（更新於18時25分，補充國道警察第四大隊說法）