身障孝女帶母散步昏倒路邊　消防隔空教CPR...熱心路人救醒她

▲田姓女子帶失智母散步，自己卻因身體不適而昏倒。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園年約46歲中度身障田姓女子，清晨帶者失智媽媽散步時，突然昏倒在路邊，留下一旁神情呆滯的母親，所幸一名黃姓男子發現立即幫忙打電話求救，熱心的黃男並依照消防局講解幫忙昏倒婦人作CPR，警方到場後接手與119協助成功將田女救醒，但欲送醫時田女卻以沒錢拒絕，經員警勸說會通報社會局協助，才願意前往就醫。

▲▼經晨運黃姓民眾立即予以CPR再由趕到的員警協同成功救醒田女。（圖／八德警分局提供）

上月28日清晨7時許，一位熱心黃姓民眾晨運經過桃園市八德區霄裡路160巷口時，發現1名女子昏倒在路邊，旁邊還有一位神情呆滯的老婦人，隨即撥打110報案並撥打119求救，八德分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員黃文憲執行巡邏快速趕至現場，該熱心黃姓民眾正依照消防局指示幫忙昏倒婦人作CPR，劉、黃2員到場後接手與119連繫協助判斷患者意識即呼吸反應狀況，經急救後女子恢復意識及呼吸。

原來昏倒女子姓田領有中度身障才剛出院不久，早上帶著失智的媽媽外出散步，未料剛離租屋處約200公尺遠，便頭感暈炫疑似身體不適失去意識，所幸晨運熱心黃姓男子發現報警，並立即施予CPR再協同趕到的員警接力，成功救起昏倒田女，否則後果不敢想像。

經119救護人員到場檢視身體狀況表示要送醫檢查，但田女表示，因為是中低收入戶沒錢不願就醫，經警方及熱心民眾勸說後由母親陪同到桃園醫院就醫，警方並通報社會局協助。