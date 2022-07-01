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婆婆狂拆她稅單　媳婦怒嗆「我會自己繳」！眾人共鳴：愛拆不會付

▲▼信件,信封,寫信。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子不滿婆婆屢次擅自拆她的信。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

不少人婚後會和另一半的家人同住，難免會因隱私問題引起不滿。一名女子就表示，她去年嫁到夫家時，婆婆就擅自拆了她的燃料稅單，今年又發生同樣事件，讓她忍不住嗆「我會自己繳」，文章曝光後，引起眾多網友共鳴。

原PO昨（30）日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她去年嫁給老公後，和婆婆同住，當時婆婆就曾拿著寫著她名字、已經拆封的燃料稅單給她，並稱「我不知道這張是什麼」。

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原PO提到，今年婆婆又重複一樣的動作，也說一樣的話，讓她直接對著婆婆說「我會自己繳」，原PO也說，她在意的點是，夫家有很多台車，整疊單子都是一起寄到家，婆婆卻說「不知道這是什麼」，才讓她感到不滿，「與其要講這些話，倒不如安靜地擺桌上」，覺得婆婆只是擔心要替她繳稅。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲女子發文。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文章引起不少網友共鳴，紛紛留言表示，「尊重別人就是不要亂動別人的東西，這不是常識嗎」、「我娘家也從來不會拆我信件，結果婆家還有人敢拆銀行信件」、「剛結婚前幾年，老公和我的信我們會互相拆，婆和我説不要拆他兒子的信，那是隱私。但我的信但凡經了婆的手，都是被拆過的」、「他們不會繳，只愛拆看媳婦的東西」，也有人建議，「直接講明，以後寄來，直接放哪裡給我就好，不必拆，謝謝媽媽」、「要是我就會故意說：我老公會幫我繳」。

▼網友留言。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

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