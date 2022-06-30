男大生染疫後「晨勃消失」　醫揪病毒「攻擊3部位」害他軟趴趴

▲一名男大生染疫後，出現勃起功能障礙。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者趙于婷／台北報導

一名林姓大學生不幸染疫，經過隔離治療，咳嗽流鼻水等呼吸道症狀完全緩解，但某日清晨醒來，卻突然發現自己晨間勃起消失，和女朋友親密時，也出現勃起硬度不佳問題。醫師指出，新冠病毒會透過三個不同路徑影響勃起功能，包括降低肺部血氧飽和度、破壞陰莖海綿體血管內皮細胞、感染睪丸造成雄性素降低。

臺北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師許哲維指出，許多國外報導指出，新冠肺炎病毒感染和男性的勃起功能大有關係，而近來國內染疫人數不斷攀升，臨床上常見病人多半過去就有相關心血管疾病風險，如抽菸、肥胖、糖尿病等等風險因素，加上新冠病毒感染使其勃起功能更加衰退。

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許哲維說，臨床上會詢問病人相關病史和評估其風險因素，進一步抽血或安排相關檢查，最後針對病人不同需求給予後續治療，可能的治療選項包括口服藥物、針劑、體外震波、合併治療或是以生活作息調適為主，因各種方式均有其優缺點，建議與醫師充分溝通諮詢後，選擇最適合自己的處理方式。

許哲維提醒，疫情期間居家辦公少外出、常熬夜追劇或是運動頻率下降，這些都是男性勃起功能的沉默殺手，若發現有血精、血尿等問題時，更應該積極求診、接受檢查，切勿相信傳統偏方，適度運動搭配健康飲食和規律作息，對於染疫後的恢復才是根本之道。