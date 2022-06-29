10秒完售！黃山料親簽新書創紀錄　靈感來自20多次「連續夢」

▲黃山料近年專注於作家身分，新作開賣10秒完售。（圖／Facebook／黃山料）

記者林育綾／台北報導

宣布解散一手創辦的「一件襯衫」媒體團隊後，黃山料近年專注於作家身分，透過書寫療癒自己和他人，最新小說《那女孩對我說》在上週26日深夜開放預購親筆簽名版本，千本書在開賣10秒內搶購一空，創下驚人紀錄，也讓出版社驚呼是「低迷書市神逆轉」。

黃山料新作突破以往創作風格，以超脫現實及時空交錯的故事線，寫下從主角從15歲初戀到告別的成長過程，故事劇情中出現的復古元素，包含情歌金曲〈那女孩對我說〉、風靡一時的Sony Ericsson手機、手織圍巾等，更是喚起讀者2000年代的青春記憶與共鳴。

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短短半年內完成第2本小說作品，起源其實來自一場接續了20幾次的「連續夢」。黃山料在書中後記提到，在一場夢中同步感知著女主角的情緒、情感及意識，並且在每一次的夢境裡都接續著上一場夢境的劇情，「我一點一點記錄夢中我所見的一切，完成了2萬字的初稿。」隨著夢境結束，紀錄下來的故事也成為此次作品的雛型和初衷。

對於故事中的復古元素，讀者搶先試閱後紛紛驚喜表示，「文筆讓人身歷其境，讀完像親身體驗一般！」「只要開始讀了，會上癮，再也停不下來！」「故事不斷反轉、充滿驚喜。」

▲黃山料新作《那女孩對我說》。（圖／三采文化）



「這次的作品寫的是心痛、成長，以及那位第一次愛的人。」除了扣人心弦的緊湊劇情外，黃山料在書中也不忘扣準對愛的探問與矛盾──什麼才是「對的人」？對於愛的「執念」何錯之有？誓言相愛的人為什麼卻又傷害彼此最深？

隨著劇情的伏線，他以一句句動人、直擊人心的金句，寫下溫柔但堅定的回應，以更加柔軟的姿態陪伴讀者回望自己的愛情──「對的人，是一份平靜而溫暖的陪伴，從容不迫的分享彼此日常，沒有提心吊膽、沒有等不到的晚安。」、「愛的兩人之間，一定得有其中一方，願意先變得柔軟，成為一座寧靜的池塘。只因為，我們都渴望自己的聲音，————被溫柔以待。」、「誰也不曉得，再一次遍體鱗傷後，轉角會不會就是攜手到老。」

《那女孩對我說》由三采文化在7月1日發行，挾帶《好好再見，不負遇見》霸榜威力，期許再度以一場轟轟烈烈的愛情故事，帶給讀者難以忘懷而充滿餘韻的感動。