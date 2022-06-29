新冠將進入社區流行　李秉穎：變異病毒不停出現「共存要好幾年」　

▲台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙預估，全台各地6月底單日確診數，將分別下降至0.09%~0.12%；已符合世界走向地方流行開始的數值，直言「台灣可以考慮地方流行時代來臨」，若未來疫情穩定，就有望恢復新常態生活。不過台大醫院醫師李秉穎坦言，疫情多變，加上變異株不斷出現，若要完全與病毒共存，「可能要好幾年後。」

針對公衛學者提出「台灣可走向地方流感化監測」的說法，李秉穎表示，疫情多變，其實無法很準確地完全預測疫情走向，各國狀況也都不同，像日本過了3個月、澳洲過了半年，也都還沒完全下降。他也表示，疫情會流行多久牽涉到許多變數，加上變異株不斷出現，可能會使疫情拉長。

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媒體也詢問，國內疫情趨緩，何時有望回歸正常生活？李秉穎說，新冠病毒是一種變異極大的病毒，即便幾個月後此波疫情「一定會下降到比較低的水準」，也有可能放寬檢疫規定，但未來仍可能會面臨第二波、第三波比較小規模的疫情。

李秉穎直言，變異病毒會不停出現，若要完全與病毒共存、不會造成流行高峰，「可能好幾年後」，這1、2年都有機會像流感一樣突然流行起來，因此仍要持續做好防疫管制。