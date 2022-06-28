網傳吃1顆普拿疼體內殘留5年　藥師：長效劑型最多6天完全排除

▲新冠肺炎疫情導致輕症民眾廣泛使用止痛藥等藥物來緩解不適症狀。（示意圖／藥師公會提供）

記者高堂堯／南投報導

近2年因新冠肺炎疫情，為緩解輕微不適症狀，家庭常備藥品之一的止痛藥更為搶手，不過近來網傳「一顆普拿疼會殘留在身體5年，有人經痛時就吃普拿疼，30歲就洗腎了」等說法，讓許多民眾擔心吃多傷身，寧願選擇忍痛也不吃藥；衛福部南投醫院藥師指出，其實只要依據醫師或藥師指示正確使用，止痛藥大部分都是安全的。

南投醫院藥師劉秀慧說明，止痛藥如果藥效為4至6小時，意謂4至6小時後在體內的濃度就會下降，即使是長效劑型，在體內殘留3至6天後也會完全排除。

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南投醫院藥劑科主任林鴻昌提醒，止痛藥主要包括中樞止痛藥（例如普拿疼）與非類固醇消炎止痛藥2類：普拿疼為肝臟代謝，成人每24小時不得超過4000毫克，且須分多次、至少間隔4小時服用，有飲酒習慣或B型、C型肝炎者、嚴重肝病或肝硬化者，應謹慎使用並依照醫師或藥師指示服用；而非類固醇消炎止痛藥可能加重對腎臟的傷害，林鴻昌建議慢性腎臟病患者儘量避免使用。

院方提醒，民眾使用止痛藥應遵循「5不」原則：1.不過量，並依照醫師或藥師指示服用藥品；2.不喝酒，以避免造成肝損害；3.不併用：同時服用2種以上含普拿疼藥品也可能造成肝損害，洗腎或慢性腎衰竭患者，建議不要使用非類固醇消炎止痛藥；4.不空腹：長期使用非類固醇消炎止痛藥可能出現腸胃不適甚至出血，宜與食物一起服用或飯後服用；5.不亂買：不聽、不信、不買、不推薦。