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央行揭秘6665億NFT內幕　用戶「左手賣右手」洗交易割韭菜

NFT一詞在2021年至2022年分別2次登上Google熱搜，讓央行不得不示警民眾。（圖／黃威彬攝、翻攝自央行報告書、Axie Infinity）

▲NFT一詞在2021年至2022年分別2次登上Google熱搜，讓央行不得不示警民眾。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

全球股市6月狂跌，加密貨幣市場更是直接崩盤，央行6月中旬的理監事會直指NFT充斥虛偽交易，不適合大眾買進，引起台灣最大「NFT中文討論區」社群8萬名粉絲關注，管理員林汶坦言，「央行對NFT看法無可否認，但不可忽略，目前NFT正朝虛實整合的賦能方向有了新發展。」

在2021年底至2022年Q1，NFT關鍵字在Google趨勢上熱搜分數來到100分，也掌管貨幣發行的中央銀行在年中理監事會議中，提出對於NFT的示警；根據NFTGo.io 數據顯示，目前NFT市場總市值為224億美元（約新台幣6,665億元），總交易額597億美元（約新台幣1.77兆元）。

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過去央行的理監事會中僅討論加密幣發展的走勢，其中央行數位幣（CB／DC）的討論度最高，加密幣中的穩定幣也曾被列為討論議題，此次特別針對由區塊鏈技術發展出的DeFi以及NFT做出完整分析，並呼籲NFT並不適合大眾投資，而在NFT市場看似一片熱鬧的背後，其實藏有玄機。

為鼓勵區塊鏈發展，在台北有處區塊鏈創作育成基地，其中也包括NFT創作。（圖／報系資料照）

▲為鼓勵區塊鏈發展，在台北有處區塊鏈創作育成基地，其中也包括NFT創作。

NFT（Non-Fungible Token）從2021年初燒到2022年，原型項目加密龐克（CryptoPunks）2017年在以太坊出現，以每枚不同的代幣代表不同的數位角色；2021年3月藝術家Beeple的《Everydays-The First 5000 Days（每天：最初的5千天）》在佳士得（Christie’s）拍出6,934萬美元（約新台幣20.6億元）的天價後，讓想一夕致富的民眾湧入淘金。

藝人、網紅像是陳冠希、余文樂、黃明志、館長、聖結石等，都透過自身名氣發行NFT，也有區塊鏈遊戲Axie Infinity主打「Play to Earn（邊玩邊賺）」，讓NFT市場熱度被炒到最高點，但實際上交易金額較大的NFT，仍是藝術品、收藏品。

NFT的交易金額、交易量看似龐大，但央行引用調研機構Chainalysis的報告，指出有單一用戶左手賣給右手超過800筆沖洗交易（Washing Trade），透過頻繁交易使該NFT項目看似相當熱絡，促使不知情的民眾花大錢買進。

目前在以太坊平台上的活躍錢包約40萬個，但其中購買NFT的活躍錢包不到2萬個佔比僅4%，相比2021年11月的單日交易12萬個的高峰大幅減少，且NFT在初級市場上市開賣後，到次級市場的轉手率就大幅降低，央行認為這符合藝術品、收藏品低流動性的交易特性。

雖然透過區塊鏈可以確保NFT的唯一性，也可以在區塊鏈上進行轉移，但央行認為單靠區塊鏈技術在現行的法律上，無法認定NFT代表的權利歸屬，NFT所有人也沒辦法佔有或者排除別人使用。

比爾蓋茲一直以來對於加密相關資產都相當感冒，出席活動時極盡所能嘲諷NFT。（圖／翻攝自比爾蓋茲臉書、YugaLabs）

▲比爾蓋茲一直以來對於加密相關資產都相當感冒，出席活動時極盡所能嘲諷NFT。

微軟創辦人比爾蓋茲一直對於加密幣相當排斥，近日出席活動時就嘲諷地表示「高昂的猴子數位圖片（指無聊猿），將改變世界」，言談中認為買NFT的都是傻子；央行也提到NFT的價值為主觀認定，沒辦法合理估價，加上NFT仍是小眾市場，投資風險過高，並非大眾合適的投資標的。

有8萬多名成員的臉書「NFT中文討論區」社團管理員林汶向CTWANT記者表示「央行對於NFT的看法，現階段沒辦法去否認」，但她說，不能只把圖片、音檔做成NFT就丟上平台賣，應該要為它們增加額外的賦能。

「像是虛實整合，買紅酒的NFT就可以到酒莊兌換紅酒，買藝人的NFT就可以免費參加簽名會等活動，這些福利都可以透過區塊鏈上的資料進行核對，只有1張圖片沒辦法通過檢驗」她解釋。

社團中也有社員表示，有問題的不是區塊鏈技術，是想發財的投機者濫用NFT名義斂財，才會讓外界對NFT有不好的觀感，若是用在收藏、憑證還是有它的獨特性。

對於民眾若想購買NFT的話，林汶解釋，如果是使用Opensea的話，門檻其實就會相對的高，需對加密貨幣有些認識，並要學會購買加密貨幣，而大多數的NFT項目都會在Discord（匿名語音社群）經營頻道。

若想購買某個項目的NFT，都可以到他們的社群中去感受大家對這個項目的共識看法，以及項目方是否有常常出現社群中幫大家解惑；至於甚麼樣式的NFT適合買進：如果是以純收藏品性質去買進的話，其實就是挑選自己喜歡就好，也就是說就算價格歸零也不會覺得特別心痛。

林汶說，「自己比較偏好是投機性質，我會在他們的Discord頻道中觀察聊天風氣及共識，還有對未來的路線圖。並且偏好購買路線圖中對持有者會進行「空投」、「收益分潤」的項目，不過主要還是會去調查項目方的背景資料才決定是否去購買」。

林汶認為，現階段無法否認央行對於NFT的看法，但可以透過虛實整合使NFT有額外賦能。（圖／林汶提供）

▲林汶認為，現階段無法否認央行對於NFT的看法，但可以透過虛實整合使NFT有額外賦能。（圖／林汶提供）

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