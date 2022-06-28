長髮正妹打1劑莫德納「6周掉光頭髮」　心痛照曝光：至少我還活著

▲琪琪打了1劑莫德納後出現落髮的情況。（圖／翻攝爆料公社公開版）



記者鄒鎮宇／綜合報導

27歲女子琪琪表示，她日前接種第一劑莫德納疫苗後，在一個半月內頭髮掉光，除了醫院檢查不出原因之外，也感嘆衛生署處理速度太慢，呼籲更多和她一樣受苦的民眾可以站出來，為自己討個公道。

琪琪透過YouTube頻道「不再沈默·無懼之聲 Unmuted Channel」表示，她1月7日打第一劑莫德納，兩三個禮拜後開始掉髮，洗頭、吹頭髮時都是一大把一大把的掉，連水槽都可以看到頭髮堵塞，還好她個性比較樂觀，開始想找出是什麼原因所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

琪琪說，起初懷疑是壓力過大，她先去看精神科，但精神科醫師認為她落髮太嚴重，便叫她去看皮膚科。此時，皮膚科醫師先說可能是營養不良，要先服用類固醇治療，但她知道自己身體狀況良好，不可能是營養不良的問題，「我問是不是疫苗，他（醫師）說沒辦法說是不是，但很多人也因此去找他（醫師），也說不要再打第二劑疫苗」。

▲▼琪琪現在都會戴著帽子出門。（圖／翻攝爆料公社公開版）



琪琪指出，正常人不會壓力大到2周內掉光頭髮，一般都是圓形禿，因此她去通報疫苗接種嚴重不良事件，過了約兩三周就得到「疫苗接種嚴重不良事件通報紀錄」，但這張紙終究是紀錄，並非針對事件解釋或處理，「我不在意補助，而是要給我交代」，「我收到這張，我還是在等，到現在已經快3個月了，結果也還沒出來。」

琪琪表示，她身邊也有朋友打BNT掉頭髮，甚至有年紀輕輕的女生朋友打第三劑就走了，樂觀的她也會在網路上也安慰有落髮等情況的女生，「要為自己而活，至少我沒有死，要為自己找真相」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完