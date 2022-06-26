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野狗竄出撞上！台南24歲女騎士「撞上腦出血」昏迷　家屬哭求奇蹟

▲▼野狗竄出！台南24歲女騎士「撞上腦出血」昏迷。（圖／翻攝當事人臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市學甲區三慶里25日晚間發生一起嚴重的車禍事件，一名24歲的郭姓女騎士回家時，與路邊衝出的野狗發生碰撞，摔車後腦出血，目前仍在昏迷中。親友得知後崩潰，痛心發文說「希望妹妹是最後一個受害者不要再有人受傷。」

郭女的阿姨在臉書發文表示，郭女25日晚間行經台南市學甲區三慶里頂洲社區路段時，與路邊野狗發生碰撞，由於撞擊力道過大，導致郭女當場昏迷不醒，也因腦出血緊急就醫，開刀後腦部引流瘀血，由於腦壓過高現在還呈現昏迷狀態，「醫生說這3天是關鍵期看妹妹能不能清醒」。

▲▼野狗竄出！台南24歲女騎士「撞上腦出血」昏迷。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼郭女目前命危，家屬希望網友可以幫忙祈禱。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼野狗竄出！台南24歲女騎士「撞上腦出血」昏迷。（圖／翻攝當事人臉書）

郭女阿姨許願，希望網友們可以祈禱集氣讓妹妹可以早日康復清醒，「阿姨也願意折壽10歲換妳平安清醒，妳還年輕還有許多事情要做要完成，阿姨還要看妳結婚生子，妳要趕快醒來知道嗎？阿姨也請求神明幫幫忙救救妳不要把妳從我們身邊帶走，我跟爸爸媽媽還有妳的家人禁不起這樣的承受，妹妹妳趕快醒來看看我們，我們都在等妳」。

郭女阿姨也說，「野狗及流浪狗事件一天沒處理好，每天都會發生憾事，希望妹妹是最後一個受害者不要再有人受傷」。對此，三慶里長郭炳洪表示，他早上已和處長、區長、大隊長建議，用麻醉槍處理三慶里野狗群，目前已獲處長答应。

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