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8煞衝新莊火鍋店砍人　「趴好啦」睡夢中狼狽被逮影片曝

記者陳俊宏、游宗樺／連線報導

新北市新莊區「錢都日式涮涮鍋」25日晚間發生砍人事件，造成兩名男子受傷。警方今天（26日）凌晨逮捕7名嫌犯，而惡煞睡夢中狼狽被逮的影片也曝光。

8煞衝新莊火鍋店砍人　「趴好啦」狼狽被逮影片曝。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼嫌犯睡到一半被壓制在地、狼狽落網。（圖／記者游宗樺翻攝）

8煞衝新莊火鍋店砍人　「趴好啦」狼狽被逮影片曝。（圖／記者游宗樺翻攝）

影片中，警方破門將在房間床上熟睡的嫌犯拉起來，壓制在地，「叫你趴下啦」、「趴好啦」，隨後將人逮捕帶回警局。警方已抓到張姓主嫌（27歲）、張姓男子（27歲）、張姓男子（26歲）、吳姓男子（28歲）、林姓男子（23歲）、林姓男子（22歲）、李姓男子（27歲）等7嫌，另有一名郭姓男子（29歲）在逃。

新莊警分局表示，公權力不容挑戰，絕不容許任何人在新北市擾亂社會秩序，對於滋事者也絕對嚴懲嚴辦，一個也逃不掉！將積極查緝到案，全部繩之以法。

▲▼新莊錢都一堆惡煞衝進店內砍人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼新莊「錢都」一堆惡煞衝進店內砍人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版、爆料公社）

▲▼快訊／新莊錢都火鍋「10人進店砍人」！手指砍斷、頭破滿地血。（圖／翻攝爆料公社）

這起案件發生在25日晚間8時30分，警方表示，蕭姓被害人（31歲）、胡姓被害人（22歲）到火鍋店外抽菸；突然店外有8人衝下車，持刀跟棍棒追砍兩人，嚇得他們立刻跑進店內求救，一群人從店外打到店內再打到店外，顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋。

救護人員到場檢查蕭男、胡男傷勢，兩人都被刀砍傷，其中胡男左腰有14公分長的切割傷，深度約4公分，左手掌則是3公分長、3公分深的切割傷；蕭男意識清楚，頭部有兩處12公分的切割傷，兩人被送亞東醫院救治，無生命危險。

警方調閱監視器掌握涉案車輛4輛、涉案犯嫌8人，目前已到案7名，另1名共犯已鎖定行蹤並全力追緝中。而張姓主嫌因不爽被欠2萬元，憤而糾眾砍人，全案進一步偵辦中。

快訊／8惡煞衝新莊火鍋店砍人，7嫌落網。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼7嫌落網。（圖／記者游宗樺翻攝）

快訊／8惡煞衝新莊火鍋店砍人，7嫌落網。（圖／記者游宗樺翻攝）

▼惡煞犯案工具。（圖／記者游宗樺翻攝）

快訊／8惡煞衝新莊火鍋店砍人，7嫌落網。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新莊錢都一堆惡煞衝店內砍人。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新莊火鍋店發生砍人案。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新莊錢都一堆惡煞衝店內砍人。（圖／記者戴上容翻攝）

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快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

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