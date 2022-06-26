　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅遊驚天價！一表看各國機票漲幅　「韓國漲最高111%」

旅遊驚天價1／一表看各國機票漲幅最高111%　業者：疫後仍貴6成

▲根據雄獅旅遊調查，日本為旅客疫後最想去的地區，不過團費比疫情前高出許多，最便宜的沖繩5日遊也要4.3萬元起跳，京阪團價也來到5萬元。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

疫情指揮中心6月中放寬入境居檢後，各家航空、旅行社業者立刻動起來，最新機票、團旅價格紛紛上架，山富旅遊副總李慶良表示，「不少公司行號來詢問下半年員工國外旅遊，明年過年10天春節連假也出現搶票潮。」

不少小資族細看機票及團費後大嘆，「萬物皆漲，連出國都成了奢侈消費！」據易飛網統計，飛日本個人機票已從3年前的平均價1.2萬元，調漲為1.9萬元，韓國機票則從9,000元調漲到1.9萬元，漲幅111%，東南亞也漲了4~5成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年3、4月各國陸續解除出入境管制，帶動各家旅行社5月機票銷售微幅成長，至今全球約有60國家解封，台灣也於15日宣布放寬入境標準為3+4，入境只須隔離3天，0+7更是指日可待，由於目前每周入境人數總量限制僅2.5萬人次，已讓市場掀起搶票大戰，機票價格也跟著水漲船高。

儘管民眾因疫情已在國內玩3年，迫不及待等解封，對於旅遊費用調漲心理早有準備，如今旅遊鬆綁初期，不但口袋要夠深，下手還必須快、狠、準！

旅遊驚天價1／一表看各國機票漲幅最高111%　業者：疫後仍貴6成

「目前購買機票的大多還是商務為主，例如YouTuber等等帶有工作性質的，純出去玩仍是少數，畢竟回來還是要居隔3天。」易飛網副總張瑞琳表示，由於目前航空公司班機少，導致一票難求，未來航班數即便恢復、入境限額再放寬，票價下修預估仍會比疫情前高出6成，韓國機票最少也要1.4萬元。

機票漲，團費也難倖免！打開雄獅官網，日本暑假最便宜行程沖繩5日遊，4.3萬元起跳，韓國暑假出團最低價3.8萬元起可玩首爾5日，價格皆比疫情前高出許多，且日期下全註明「暫時額滿」，實際上因為我國「禁團令」未解，業者只能提供「參考價格」提早做意願調查。

雄獅旅遊副總單葑表示，由於巴士降載、團客人數減少，機票、交通、住宿成本增加，反映在價格上，過去暑假期間東京大阪5日遊3.5萬元，現在要5萬起跳；首爾以前5日遊2.5萬元左右，現在也要4萬元以上，預估未來一年團費漲幅都會維持較疫情前多3~5成的價格。

旅遊驚天價1／一表看各國機票漲幅最高111%　業者：疫後仍貴6成

▲目前規定每周入境人數上限為2.5萬人，導致機票搶翻天，票價格翻倍漲，交通部長王國材21日已表示，6月底前入境上限不會放寬，後續將視疫情決定。（圖／翻攝自王國材臉書）

「各國入境開放程度不同，我國目前也只是推測9月能出團，沒有明確時間點，旅行社很難談判簽訂到包銷優惠價格，只能先用牌價包裝行程，是目前團費價格壓不下來的因素之一。」張瑞琳預估，各方面不確定性，今年底前團費降幅不大。

小資族不禁想問，機票、團費價格有可能回到以前水準嗎？「不可能！」創新旅行社董事長、台北城市科技大學觀光事業系助教李奇嶽斬釘截鐵回答，「根據聯合國觀光組織預測，全球觀光得等到2024年才可能恢復疫情前水準，若再考量通膨因素，價格恐怕是回不去了！」

若想要玩得省，易飛網提供幾招疫後旅遊省錢小撇步供國人參考：

1.首選旅行社包機行程。旅行社透過與航空公司議價購買整架飛機機位，包機價格再由搭乘旅客均分，故相較一般單售機票價格更親民。

2.選擇去二線城市旅遊，也可在前往一線城市前，先飛往二線城市的替代機場，以獲得相對便宜的機票價格。

3.自由行旅客可針對住與行精打細算。例如攜帶簡便行李入住坪數較小的飯店房型，或是運用當地共乘工具，例如日本佐賀有推出共乘計程車，能和其他旅客分擔費用，亦有較經濟實惠的租車選擇，每日僅1,000日幣起。

延伸閱讀

旅遊驚天價2／國內機票、飯店「無痛漲價」　暑假團費比往年貴2成
殯葬處狂出包1／官員耍特權違停不繳費　二殯員工曝「眾人皆知沒人敢開單」
不當求職小白1／95%新鮮人求職陷恐慌　履歷怎麼寫看這邊

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
她性慾超強「每天至少一次」嚇跑男友！就醫才知身體出問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自強號廁所驚見「腥紅液體」亂噴　照片驚呆網：這是命案現場吧

超商留外食垃圾！「壞壞捲毛男」當眾霸凌店員　她猛嗆1句被讚爆

旅遊驚天價！一表看各國機票漲幅　「韓國漲最高111%」

公公確診不想居隔　全職媽媽出狠招「飯菜加料」幫殺病毒

快訊／花蓮凌晨3連震「都是極淺層」！2天17起地震　光復鄉整天在搖

爸爸找新歡拋棄2兒！生病被趕走竟回頭要求撫養：不養我就告你們

快訊／花蓮00：07發生規模4.0地震　最大震度3級

信義區「停業夜店」復活！開幕時間曝光：我們回來了

她性慾超強「每天至少一次」嚇跑男友！就醫才知身體出問題

快訊／花蓮縣21:34發生規模5.1地震　網驚喊：晃到頭暈

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

改編韓團歌→猴痘之歌　超鬧翻唱網讚：真有才

雨勢過大...婦騎車遭沖倒　2暖男見狀下車急救援！

自強號廁所驚見「腥紅液體」亂噴　照片驚呆網：這是命案現場吧

超商留外食垃圾！「壞壞捲毛男」當眾霸凌店員　她猛嗆1句被讚爆

旅遊驚天價！一表看各國機票漲幅　「韓國漲最高111%」

公公確診不想居隔　全職媽媽出狠招「飯菜加料」幫殺病毒

快訊／花蓮凌晨3連震「都是極淺層」！2天17起地震　光復鄉整天在搖

爸爸找新歡拋棄2兒！生病被趕走竟回頭要求撫養：不養我就告你們

快訊／花蓮00：07發生規模4.0地震　最大震度3級

信義區「停業夜店」復活！開幕時間曝光：我們回來了

她性慾超強「每天至少一次」嚇跑男友！就醫才知身體出問題

快訊／花蓮縣21:34發生規模5.1地震　網驚喊：晃到頭暈

自強號廁所驚見「腥紅液體」亂噴　照片驚呆網：這是命案現場吧

新加坡宣布「從寮國進口電力」　電網橫跨東協4國

超商留外食垃圾！「壞壞捲毛男」當眾霸凌店員　她猛嗆1句被讚爆

快訊／8惡煞衝新莊火鍋店砍人「2男爆血哀號」　2嫌凌晨三重落網

6惡煞當街圍毆老翁！他「頭被當球踢」趴地昏迷　2分鐘殘忍影片曝

旅遊驚天價！一表看各國機票漲幅　「韓國漲最高111%」

他在法庭大喊「來看恐龍法官」路人探頭　法官受傷：有點丟臉

本屆亞洲NBA最後希望　郭昊文受邀為獨行俠打夏季聯賽

桃園爸剛交車「遭酒駕男撞爛」！他氣瘋：下車就開始漱口

烏東戰略重鎮北頓內茨克淪陷！　市長：已被俄軍完全占領

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

墾丁比基尼妹「翹臀上山」！後方照1.8萬人朝聖

排隊看完殭屍「他後悔了」　網秒挺不去了

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

信義區「停業夜店」復活！開幕時間曝光

潘建志曝「猴痘1數據」：難怪專家緊張了

新婚夜住婆家！她半夜目睹「駭人1幕」嚇到失神

手被機器黏住「工人13秒後倒地」觸電亡！監視器曝

台灣冷門1食物　法國妹傻眼：這是狗吃的

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

花蓮縣21:34發生規模5.1地震

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

花蓮凌晨發生規模4「極淺層地震」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

目的地是天堂…重機男千字遺言1年後竟成真

墾丁比基尼妹「翹臀上山」！後方照1.8萬人朝聖

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

桃園雙屍案BMW求售　警方急回應

童顏悲劇！32歲媽「半張臉永遠停在12歲」心碎爆哭

百萬分之一機率　女和2狗被雷擊當場死亡

朴寶劍遭誤認為「Lisa助理」親切舉動秒出圈

《型男大主廚》一播就16年！觀眾點出長壽關鍵

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面