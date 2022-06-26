旅遊驚天價！一表看各國機票漲幅　「韓國漲最高111%」

▲根據雄獅旅遊調查，日本為旅客疫後最想去的地區，不過團費比疫情前高出許多，最便宜的沖繩5日遊也要4.3萬元起跳，京阪團價也來到5萬元。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

疫情指揮中心6月中放寬入境居檢後，各家航空、旅行社業者立刻動起來，最新機票、團旅價格紛紛上架，山富旅遊副總李慶良表示，「不少公司行號來詢問下半年員工國外旅遊，明年過年10天春節連假也出現搶票潮。」

不少小資族細看機票及團費後大嘆，「萬物皆漲，連出國都成了奢侈消費！」據易飛網統計，飛日本個人機票已從3年前的平均價1.2萬元，調漲為1.9萬元，韓國機票則從9,000元調漲到1.9萬元，漲幅111%，東南亞也漲了4~5成。

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今年3、4月各國陸續解除出入境管制，帶動各家旅行社5月機票銷售微幅成長，至今全球約有60國家解封，台灣也於15日宣布放寬入境標準為3+4，入境只須隔離3天，0+7更是指日可待，由於目前每周入境人數總量限制僅2.5萬人次，已讓市場掀起搶票大戰，機票價格也跟著水漲船高。

儘管民眾因疫情已在國內玩3年，迫不及待等解封，對於旅遊費用調漲心理早有準備，如今旅遊鬆綁初期，不但口袋要夠深，下手還必須快、狠、準！

「目前購買機票的大多還是商務為主，例如YouTuber等等帶有工作性質的，純出去玩仍是少數，畢竟回來還是要居隔3天。」易飛網副總張瑞琳表示，由於目前航空公司班機少，導致一票難求，未來航班數即便恢復、入境限額再放寬，票價下修預估仍會比疫情前高出6成，韓國機票最少也要1.4萬元。

機票漲，團費也難倖免！打開雄獅官網，日本暑假最便宜行程沖繩5日遊，4.3萬元起跳，韓國暑假出團最低價3.8萬元起可玩首爾5日，價格皆比疫情前高出許多，且日期下全註明「暫時額滿」，實際上因為我國「禁團令」未解，業者只能提供「參考價格」提早做意願調查。

雄獅旅遊副總單葑表示，由於巴士降載、團客人數減少，機票、交通、住宿成本增加，反映在價格上，過去暑假期間東京大阪5日遊3.5萬元，現在要5萬起跳；首爾以前5日遊2.5萬元左右，現在也要4萬元以上，預估未來一年團費漲幅都會維持較疫情前多3~5成的價格。

▲目前規定每周入境人數上限為2.5萬人，導致機票搶翻天，票價格翻倍漲，交通部長王國材21日已表示，6月底前入境上限不會放寬，後續將視疫情決定。（圖／翻攝自王國材臉書）



「各國入境開放程度不同，我國目前也只是推測9月能出團，沒有明確時間點，旅行社很難談判簽訂到包銷優惠價格，只能先用牌價包裝行程，是目前團費價格壓不下來的因素之一。」張瑞琳預估，各方面不確定性，今年底前團費降幅不大。

小資族不禁想問，機票、團費價格有可能回到以前水準嗎？「不可能！」創新旅行社董事長、台北城市科技大學觀光事業系助教李奇嶽斬釘截鐵回答，「根據聯合國觀光組織預測，全球觀光得等到2024年才可能恢復疫情前水準，若再考量通膨因素，價格恐怕是回不去了！」

若想要玩得省，易飛網提供幾招疫後旅遊省錢小撇步供國人參考：

1.首選旅行社包機行程。旅行社透過與航空公司議價購買整架飛機機位，包機價格再由搭乘旅客均分，故相較一般單售機票價格更親民。

2.選擇去二線城市旅遊，也可在前往一線城市前，先飛往二線城市的替代機場，以獲得相對便宜的機票價格。

3.自由行旅客可針對住與行精打細算。例如攜帶簡便行李入住坪數較小的飯店房型，或是運用當地共乘工具，例如日本佐賀有推出共乘計程車，能和其他旅客分擔費用，亦有較經濟實惠的租車選擇，每日僅1,000日幣起。

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