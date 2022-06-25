虎頭山、地理中心碑納日月潭風景區　園區今啟用

▲虎頭山地理中心碑園區整建後於今天啟用。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮虎頭山、地理中心碑等知名景點經交通部觀光局納入日月潭國家風景區，並整建虎頭山地理中心碑園區後，於今日啟用，希望串聯打造埔里至仁愛的觀光廊道，在疫情後為地方觀光產業邁出全新步伐。

立法委員羅美玲、馬文君、許淑華及交通部觀光局長張錫聰，以及南投縣政府觀光處陳志賢處長、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆等，還有地方各觀光產業公協會代表等人，今天都到場共同見證地理中心碑揭幕。

張錫聰表示，交通部在109年將虎頭山風景區內的地理中心碑、虎頭山、地母廟等知名景點，約570公頃土地納入日月潭國家風景區管轄範圍，積極挹注資源帶動埔里地區觀光產業發展；如今虎頭山風景區由日管處與南投縣政府、埔里鎮公所共同分工管理，共同打造出嶄新的「台灣之心」，也貼近每一位來到此地遊客的心。

張錫聰指出，位於埔里鎮虎頭山腳下的台灣地理中心，早期係以「山清水秀碑」作為地理中心碑之代名詞（海拔480公尺），從碑後方步行400階步道可直達台灣地理中心三角點（海拔555公尺），現在為一等天文測量衛星追蹤站；目前地理中心碑園區的意象石柱，又加上新創鋼雕藝術品、蝴蝶以及流水的意象，呈現埔里蝴蝶王國及泉水之鄉的特色，也象徵台灣人民的鋼鐵意志及流水般能屈能伸的姿態，一定能渡過疫情的考驗。

而虎頭山風景區作為日管處的北端入口和仁愛鄉清境農場的入口咽喉，地理位置優越且重要；日管處在轄區擴大後，在110年至今年間已投入近7000萬元，串聯鯉魚潭步道整建工程、虎頭山山頂停車場及地理中心碑園區整建工程等，在硬體建設方面將串聯地母廟、哲學步道、天旨宮登山步道的虎頭山環狀登山步道系統建置，而虎頭山遊客諮詢站興建工程將以五星級標準來改建既有賣店及公廁，成立全新在地農特產市集，並結合綠色低碳節能運具，打造優質綠能示範風景區，預估在112至115年將再投入1億2千萬元的經費。

張錫聰說，整建後的地理中心碑園區非常適合來推廣地理教育體驗及電輔自行車等健行遊程，請日管處與日月潭觀光圈聯盟及縣府、公所等單位多加推廣；在疫情解封後，希望日月潭觀光圈平台持續串接周邊各大旅遊軸線各種經典旅遊據點，建構出永續、友善的旅遊環境。