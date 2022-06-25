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美最高法院廢墮胎權　全美各州料半數跟進禁止

▲▼美國墮胎權,羅訴韋德案,Roe v. Wade。（圖／路透社）

▲美國最高法院推翻墮胎權，民眾上街抗議。（圖／路透社）

文／中央社

美國最高法院今天推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決、終止墮胎權憲法保障後，數州迅速跟進，密蘇里州檢察長不到2小時內在推特上發布自己簽署禁令的照片。

美墮胎憲法保障不再 各方回應與後續影響一次看
這個美國中部保守派的州率先響應墮胎禁令，南達科他州和印第安納州也宣布將跟進；准許婦女墮胎的威斯康辛州則說，現在墮胎程序不准在當地進行。

美國最高法院今天表決推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決，結束近50年來對墮胎的憲法保障後，美國所有50州有自由選擇禁止墮胎。
法新社報導，預料美國將近半數的州會以某種形式跟進；全美有13州、多數為更加保守和宗教信仰的南部州，已通過所謂「自動生效法」（trigger law），在「羅訴韋德案」遭推翻後，州內即刻禁止墮胎行為。

然而，加州、俄勒岡州和華盛頓州等西岸3州共同發表聯合承諾，捍衛墮胎權。

這份聲明指出，「加州、俄勒岡州和華盛頓州州長今天發表多州承諾（Multi-State Commitment），捍衛墮胎和避孕藥等生育保健的權利，並承諾保護家長和醫生對抗其他州將其墮胎禁令灌輸至我們幾州的做法。」

上述民主黨占多數的美國3州發布影片訊息表示，這麼做是要強調西岸將「維持為一個生育保健可以獲得並受到保護之處」，其承諾包括阻止地方執法機構與墮胎被定罪州的警察在相關案件上合作，以及禁止將任何因合法墮胎而被當局通緝的人引渡到州外。

1973年，美國最高法院以7票對2票做出劃時代「羅訴韋德案」裁決後，美國女性在懷孕期三階段（trimester）第一階段內墮胎的權利才在全國受到保護。

不過時至今日，美國最高法院以5票贊成、4票反對，推翻這項裁決。

 

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