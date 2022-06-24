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國中妹愛上加油站員工「每周要3次」！他爽完挨告下場慘了

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲邱男明明知道小花還沒滿16歲，仍與對方發生性行為。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

桃園一名邱姓加油站透過社群軟體，認識了15歲的國中少女小花（化名），雙方發展成情侶關係，8個月內發生90次性行為，換算下來等於每周約3次，氣得小花父母報警提告。桃園地院審理後，依照90次對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判邱男2年6個月有期徒刑。

根據判決書內容，邱男平時在加油站工作，透過社群軟體認識小花以後，雙方發展成男女朋友關係。不過，邱男明明知道小花未滿16歲，交往期間仍帶著小花，在住處、車上進行親密行為，交往約8個月的時間，一共發生90次性關係。

小花的父母得知，氣得報警提告。桃園地院審理後表示，邱男與小花發生性行為的犯行，侵害者都是同一人，影響小花的身心發展，多次犯罪對法益侵害的效應並非嚴重，且發生期間2人是情侶關係，獨立性有限。

不過，法院認為，邱男明明知道小花是14歲以上、未滿16歲的女子，思慮還沒成熟，仍與小花發生性關係，雖然沒有違背對方的意願，還是對小花的身心健康、人格發展有不良影響，且至今仍為達成和解、賠償損失，也沒有得到小花的原諒，因此依照90項對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判2年6個月有期徒刑。

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