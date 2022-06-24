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社會 社會焦點 保障人權

他從停車場偷機車回家「辯血糖低」　法官判無罪...理由曝光

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地方法院。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名尤男在彰基停車場竊取一輛機車騎回住家，被檢方依竊取罪嫌提起公訴，但他在庭訊時稱「患糖尿病及低血糖」因一時腦缺氧，才會牽錯車，法官依據病歷資料查出尤男有注意功能輕度障礙，嚴重時會昏迷而須送醫，採信尤男說詞，因此判決無罪，全案還可上訴。

檢方起訴書指出，尤男於去年4月15日20時26分許，從彰基離開後，在一旁機車停車場，趁人不注意，以自備鑰匙開啟王女機車鎖並發動引擎，竊取該機車得手後，作為代步工具並騎乘返回住處，王女報警，17日深夜在尤男住處前查獲該機車。

尤男在偵訊時坦承騎走機車，但否認有竊盜犯行，辯稱：尤母4月10日車禍在彰基住院，因顧慮家人照顧母親需要用車，因此他騎乘登記在姐姐名下的機車到彰基附近的機車停車場停放後，再步行回家。

尤男說，4月15日晚上到醫院照顧母親，母親要他離開時將開機車騎回家，因他患有糖尿病，會有低血糖的情形，當時應該是腦缺氧、低血糖，所以才會騎到被害人的機車。

法官認為，尤男也將機車停在住處鐵捲門外，並無任何掩飾，沒有竊取他人機車之故意，在檢方亦未提出其他積極證據證明尤男確有指訴之犯行，判尤無罪。

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