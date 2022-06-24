梅雨季開車上山受困卓社林道　警冒雨1個多小時尋獲助脫困

▲民眾因大雨受困林道，仁愛警方緊急救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

梅雨季剛結束不久，陳姓女子日前駕駛廂型車前往仁愛山區，因大雨泥濘而受困，打電話報警求助時，基地台又定位錯標他處，所幸仁愛警方經視訊通話、依地形環境判斷為卓社林道，花費1個多小時終於發現受困民眾、順利協助脫困也化解一場虛驚。

仁愛警分局指出，當時接獲110報案，指在轄內星空谷附近有民眾受困山中，過坑派出所副所長林晏廷及警員李明發隨即撥打報案人陳姓女子電話，得知其與另一名王姓男子受困，並請她使用定位功能將所在位置座標傳送給警方，但當時因山區傾盆大雨雲霧瀰漫，基地台定位錯標至魚池鄉山區。

▲仁愛警方及時尋獲受困林道民眾，協助脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方先安撫陳女勿驚慌，承諾會將2人救出山區，並與陳女撥打視訊通話，觀察周圍地形環境後研判在卓社林道；因山區連日大雨林道泥濘不堪，警方開啟蜂鳴器並持續通話，花費1個多小時後在卓社林道往良久林場方向發現陳女及王男，因車輛雙前輪深陷泥濘之中，當時天色將晚且持續傾盆大雨，警方先將受困民眾救離山區帶回派出所飲用熱茶稍作歇息後，再協助送至飯店住宿，2人對於警方有效率之迅速援助感激不已。

另松岡派出所警員黃偉勛日前在值班時，有2位外國人士神情緊張地前往請求協助，經了解2人是自南美洲來台不到3個月的交換學生、只能以英文溝通；黃偉勛耐心聆聽得知2人各騎一台機車準備上合歡山遊玩，卻不慎遺失機車鑰匙，因人生地不熟而不知如何處理，故至派出所尋求警方協助。

▲外籍交換學生丟失機車鑰匙，獲仁愛警方協助。（圖／記者高堂堯翻攝）

因天色已晚且山區偏遠不便，警方透過熟識友人幫忙聯絡拖吊車，最後尋找到隔天願意上山幫忙之拖吊業者來協助，另因2名交換學生經濟上並不寬裕，警方亦協調下榻之民宿業者幫忙協助處理，2人離開前對警方服務之過程深表感謝與肯定。