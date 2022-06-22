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社會 社會焦點 保障人權

男單攻合歡北峰失聯！　扭傷受困溪谷...跑山獸加入搜救及時尋獲

▲▼花蓮、南投警消均組成救援隊循登山路線搜尋。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲▼花蓮、南投警消均組成救援隊循登山路線搜尋。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局於20日18時許接獲南投縣消防局轉報，石姓報案人表示其兒子，19日凌晨由新竹出發前往合歡山，預計1日內獨攀合歡北峰，當日上午6時許有傳訊息表示在合歡山，但直至20日仍未歸，電話也連繫不上，故報案請求救援。

▲▼花蓮、南投警消均組成救援隊循登山路線搜尋。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

合歡派出所員警發現失聯者車輛6月19日上午即停於路邊，因此研判石姓男子應於19日入山，但徹夜未歸恐生意外，因石男手機無法聯繫位置不明，且合歡北峰登山路線位處花蓮、南投兩縣交界處，故雙方消防局均立即動員進行搜救。

▲▼花蓮、南投警消均組成救援隊循登山路線搜尋。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲▼家屬同時委請登山界素有跑山獸之稱的Petr Novotny夫婦協助搜索，終於在合歡溪與台灣池匯流處之溪谷發現失聯的石姓男子。
 
南投縣消防局於20日晚間先行派員前往合歡北峰針對失聯者原定登山路線搜尋，唯搜尋未果故緊急紮營後等待天明繼續搜索；花蓮縣消防局因受限於台8線道路工程管制夜間無法通行，故於21日凌晨派遣4名消防人員攜帶空拍機，由小隊長金皓帶隊前往登山口，會同太管處巡山員及太警隊隊員進入搜救；另家屬亦同時委請登山界素有「跑山獸」之稱的Petr Novotny夫婦協助搜索，希望藉由兵分三路擴大搜索範圍，儘速救援失聯者。

▲▼花蓮、南投警消均組成救援隊循登山路線搜尋。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

家屬同時委請登山界素有跑山獸之稱的Petr Novotny夫婦協助搜索，終於在合歡溪與台灣池匯流處之溪谷發現失聯的石姓男子。
 
經三方同時投入搜救，終於21日上午8時許由Petr於合歡溪與台灣池匯流處之溪谷發現失聯的石姓男子，石男表示因摔傷身體多處疼痛且有失溫情形故難以行走，Petr隨即先予以保暖安置並回傳座標定位供搜救人員趕往救援。

▲▼花蓮、南投警消均組成救援隊循登山路線搜尋。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲▼獲救男子因多次摔倒，身體多處疼痛，雖無明顯外傷，但因失溫身體虛弱難以行走，搜救人員先將石男移動至空曠處，申請航空器支援。

花蓮縣消防局搜救人員接獲座標後隨即與太管處巡山員、太警隊警員及家屬等共計9人趕往該處，並於10時許接觸到石姓男子，其表示因多次摔倒，身體多處疼痛，經檢視雖無明顯外傷，但因失溫身體虛弱難以行走，且返程尚需跨越多處溪谷，以人力搬運恐有危險，經評估後由現場人員先將石男移動至空曠處，隨即申請航空器支援，順利於12時許成功吊掛降落至花蓮縣德興運動場，並由救護車後送至慈濟醫院就醫，成功完成本次救援任務。

▲▼花蓮、南投警消均組成救援隊循登山路線搜尋。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）
 
本次山域意外事故共動員花蓮縣消防局、南投縣消防局、太管處、太警隊及民間搜救人員跑山獸Petr Novotny夫婦共同協力，順利完成任務，不僅有賴各機關分工合作，更突顯民力無窮，才能及時挽救失聯者寶貴生命。
 
花蓮縣消防局局長林文瑞呼籲，從事登山活動應結伴同行以利互相照應，勿冒險獨攀致求救無門，登山時並應熟悉手機定位功能，隨時與地面聯絡人保持聯繫，定期回傳定位資訊，方能保障自身安全，使發生意外之機率降至最低。

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