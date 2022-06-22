恩恩案時處理其他確診童送醫？　林靜儀曝證據「打臉」新北衛生局

▲民進黨發言人、立委林靜儀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市中和區2歲男童恩恩染疫過世，4月14日案發當時錄音檔在昨（21日）曝光後，輿論質疑中和區衛生所疑似在下班時間無人接聽電話，讓消防局找不到人，衛生局發言人高詩琪澄清，當時中和衛生所正在處理另一起確診兒童緊急送醫案。不過，民進黨立委林靜儀今（22日）透過臉書踢爆，質疑衛生局的說法與事實不符。

林靜儀指出，她不會說4月14日新北市衛生局不忙，當天上午新北市長侯友宜才大咧咧的召開記者會，表示啟動新北市的居家照護，而且下午就發現有記者會記者確診，當天出席記者會的長官們安排快篩和發新聞稿中，「但是要說那時候新北市中和衛生所『也在處理其他兒童送醫』，所以很忙，忙到無法接電話；那就太奇怪了」。

林靜儀舉出實際數據表示，截至4月15日，統計中重症未成年病例，10多歲一名、未滿5歲一名；一直到4月26日，中重症的未成年病例才又多一名10多歲的，請問新北市中和衛生所是哪裡來的「其他確診兒童」？

林靜儀質疑，新北市衛生局跟消防局之間沒有緊急送醫專線、沒有把確診急症個案和一般緊急送醫的流程和人力調度資源分配處理、沒有把消防局確診病例派救護車到醫院的流程規劃好，現在推託其他縣市、推託很忙？在包括輕症、中重症的3百多個個案的時候說「忙到沒時間接電話」，那侯友宜的「準備好了」，是準備什麼？