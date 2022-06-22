　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恩恩案時處理其他確診童送醫？　林靜儀曝證據「打臉」新北衛生局

▲▼民進黨立法院黨團記者會 輿情回應 陳亭妃 鄭運鵬 林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨發言人、立委林靜儀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市中和區2歲男童恩恩染疫過世，4月14日案發當時錄音檔在昨（21日）曝光後，輿論質疑中和區衛生所疑似在下班時間無人接聽電話，讓消防局找不到人，衛生局發言人高詩琪澄清，當時中和衛生所正在處理另一起確診兒童緊急送醫案。不過，民進黨立委林靜儀今（22日）透過臉書踢爆，質疑衛生局的說法與事實不符。

林靜儀指出，她不會說4月14日新北市衛生局不忙，當天上午新北市長侯友宜才大咧咧的召開記者會，表示啟動新北市的居家照護，而且下午就發現有記者會記者確診，當天出席記者會的長官們安排快篩和發新聞稿中，「但是要說那時候新北市中和衛生所『也在處理其他兒童送醫』，所以很忙，忙到無法接電話；那就太奇怪了」。

林靜儀舉出實際數據表示，截至4月15日，統計中重症未成年病例，10多歲一名、未滿5歲一名；一直到4月26日，中重症的未成年病例才又多一名10多歲的，請問新北市中和衛生所是哪裡來的「其他確診兒童」？

林靜儀質疑，新北市衛生局跟消防局之間沒有緊急送醫專線、沒有把確診急症個案和一般緊急送醫的流程和人力調度資源分配處理、沒有把消防局確診病例派救護車到醫院的流程規劃好，現在推託其他縣市、推託很忙？在包括輕症、中重症的3百多個個案的時候說「忙到沒時間接電話」，那侯友宜的「準備好了」，是準備什麼？

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
快訊／新店工人21樓墜落！　整個人插在鷹架上
快訊／侯友宜喊「扛全責」！恩恩爸回應了　點名2局長應下台
「珍寶海鮮舫」沈船位置曝！　詭異路徑呈鋸齒狀徘徊
忍淚聽完恩恩案錄音檔　他2次喊話「侯市長，道歉吧」
LIVE／11音檔全曝光！侯友宜扛了全部責任　 恩恩爸最新說
熱褲妹和男友「詭異作息」曝！　鄰居常半夜報警
醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天
爽吹冷氣電費狂噴　台電認證「簡單1招」超省電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳家欽突申請提前退休　蘇貞昌：任何人事變動都會向外界報告

每週限2.5萬人入境！國民黨列4亂象：有家歸不得應放寬限制

新北市派誰對戰侯友宜？　蘇貞昌：羅致政、吳秉叡都是好人才

恩恩案時處理其他確診童送醫？　林靜儀曝證據「打臉」新北衛生局

國民黨猛打黑心快篩案　蘇貞昌：食藥署都依規定核准

蘇貞昌力挺台灣石斑！「檢驗完全合格」　批中國打壓：前科累累

恩恩案音檔曝！矛頭直指新北SOP　蘇貞昌：父母要真相是一定的道理

民眾黨最快7月前提名基隆市長　邱臣遠：全力以赴「不會怯戰」

昨29架共機擾台　吳釗燮推文嗆「想都別想」：台灣絕不屈服霸凌

醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人慘遭撞飛！送醫仍不治

陳家欽突申請提前退休　蘇貞昌：任何人事變動都會向外界報告

每週限2.5萬人入境！國民黨列4亂象：有家歸不得應放寬限制

新北市派誰對戰侯友宜？　蘇貞昌：羅致政、吳秉叡都是好人才

恩恩案時處理其他確診童送醫？　林靜儀曝證據「打臉」新北衛生局

國民黨猛打黑心快篩案　蘇貞昌：食藥署都依規定核准

蘇貞昌力挺台灣石斑！「檢驗完全合格」　批中國打壓：前科累累

恩恩案音檔曝！矛頭直指新北SOP　蘇貞昌：父母要真相是一定的道理

民眾黨最快7月前提名基隆市長　邱臣遠：全力以赴「不會怯戰」

昨29架共機擾台　吳釗燮推文嗆「想都別想」：台灣絕不屈服霸凌

醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天

紅棗酒摻毒圖母女丼！淫狼扒光母親衣服當女兒面揉胸猥褻

何美鄉／真的有無敵星星　別再說「群體免疫不存在」！

警政署長陳家欽提前退休30日生效　接任人選呼聲最高是這3人

Yahoo奇摩毛宇宙全面啟動！馬上投稿讓世人臣服家中毛孩魅力

猴痘擴散35國還在傳　WHO明開會評估是否列「國際公衛緊急事件」

陳家欽突申請提前退休　蘇貞昌：任何人事變動都會向外界報告

住飯店「每人只要1050元」！週六入住玩到爽　加碼免費吃早餐

要死一起死！　獵人射殺野熊反被「壓碎頭骨」爛臉慘死畫面曝光

每週限2.5萬人入境！國民黨列4亂象：有家歸不得應放寬限制

快訊／新店工人從21樓墜落！「人插鷹架」胸口刺穿無呼吸心跳

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

快訊／恩恩案侯友宜扛了！　 「我會負起全部責任」

遭網質疑不談恩恩案！館長嗆：我雙標啊

新北送醫SOP挨轟　侯友宜一句話接招

民眾黨奇兵！　擬徵召「新光大公主」征戰新竹市長

恩恩爸：早知道要等這麼久，我們就直接送醫了

恩恩案始末：全部音檔曝光！恩恩爸喊告　中央、新北立場一次看

醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天

正妹議員揭恩恩案最大問題！點名侯友宜負責

蔣萬安，你的後院失火了！　黃珊珊猛攻2痛腳拔樁

網酸恩恩爸「不自行送醫」　賴品妤怒：可以拿出點良心嗎

救護車怎麼派？侯友宜稱恩恩事件「依中央指引」　2張圖SOP一次看

「擘劃下一個8年市政願景」　民進黨今正式提名林智堅、蔡適應

恩恩案錄音全曝光！她批侯友宜讓消防局揹鍋　「千錯萬錯都別人錯！」

快訊／恩恩案接電話笑出聲？　衛生局還原真相：這位同仁很認真

更多熱門

相關新聞

專家曝恩恩就醫延誤關鍵問題

專家曝恩恩就醫延誤關鍵問題

新北市2歲男童恩恩4月染疫身亡，媒體昨（21日）公開11個錄音檔譯文，還原延誤81分鐘救命真相，發現致命關鍵在於新北市政府當時規定「確診者要衛生單位同意才能派救護車」。對此，消防專家認為，當天情況已超過衛生局人力負荷才會導致恩恩延誤送醫；若消防局先派車但未找到醫院可收治，讓救護車在路上瞎跑也不見得是好事。

恩恩錄音檔全曝光　綠委批侯友宜「吃案探長」

恩恩錄音檔全曝光　綠委批侯友宜「吃案探長」

新北長者第四劑開打　莫德納、BNT分天分流

新北長者第四劑開打　莫德納、BNT分天分流

消防員自首洩漏錄音帶　新北說明最新進度

消防員自首洩漏錄音帶　新北說明最新進度

LIVE／柯文哲、侯友宜談2025世壯運

LIVE／柯文哲、侯友宜談2025世壯運

關鍵字：

林靜儀新北市

讀者迴響

熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

阿滴代言「工業區房地產」惹議！　疑規避法律遭網酸

容易單身上癮3星座！Top 1戀愛太麻煩

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面