駐紮軍人僅2千「沒國安防線可言」　蔡壁如：金門可變民主示範島

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲日前提出興建金廈大橋，引發「國安防線破口」正反論戰。立委蔡壁如昨（21日）喊話「金門想要和平繁榮，廈門羨慕自由民主」後，今（22日）再發聲說，金門可以成為「和平示範島」，現在實際在金門駐紮的軍人僅2千多人，沒有「國安防線」可言，強調唯有拋棄統獨爭議，才可能達成和平中立的新核心價值。

蔡壁如今天透過臉書表示，實際走訪金門，金門人要的是和平繁榮，而廈門人則是十分響往台灣的民主自由。透過「金廈大橋」讓金門成為「和平示範島」，可以是一個讓民眾討論的議題，事實上，開放金門小三通，是總統蔡英文在陸委會時期就已經提出、民進黨在陳水扁執政時也已經說要「金馬撤軍」，金馬非軍事化，是民進黨執政時期就已經在做的事。

蔡壁如表示，因為民進黨的政策，讓民進黨完全執政的現在，登記在籍的金門駐軍有6000人，真正駐在金門的軍人只有3000多人，加上目前國軍的福利很好，還有周休二日，所以，實際在金門駐紮的軍人，約只有2000多人左右，這樣的兵力配置，金門的「戰略地位」早已不復當年，更沒有「國安防線」可言。

蔡壁如指出，從務實面來看，目前的金門，民生和經濟幾乎都仰賴廈門；廈門人則是對台灣的民主自由非常響往，多數金門人都希望能有一座金廈大橋，可以促進金門的經濟繁榮，在民進黨執政下，金門已經變成一座「非軍事化的和平島」，既然金馬非軍事化是民進黨的政策，就應該更要有經濟發展的空間。

蔡壁如直言，目前的現實是，金門的「戰地觀光」已經取代了「反攻前哨」，為什麼不讓金門成為一個「和平廣場」？為什麼不讓金門成為一個「民主示範島」？她認為，只有拋棄意識型態的統獨爭議，讓金門成為「民主示範島」，才能真正達成「和平中立」的新核心價值。