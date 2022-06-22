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檢察官是家暴男！失控掐脖窒息20秒　劈腿超過10女子

檢察官陳嘉義專門負責偵辦婦幼案件。（聯合知識庫）

▲檢察官陳嘉義專門負責偵辦婦幼案件。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾揭發檢察長不當干預個案而聲名大噪的桃園地檢署檢察官陳嘉義，長期偵辦婦幼案件，形象陽光又正義，今年更榮獲桃園市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作有功人士，領獎時他說，婦幼遭暴力或性侵威脅常因是親屬間犯罪而不敢對外求救，造成證據不足不起訴，所以更要仰賴檢警主動偵辦，儼然是捍衛婦幼安全的英雄，沒想到卻遭前女友爆料，他不僅是暴力相向的恐怖情人，交往期間還和10多位女性曖昧。

陳嘉義前女友A女向本刊表示，今年初陳嘉義見她用手機回覆訊息，質疑她和其他男生聊天，立即搶走她的手機，A女想搶回沒成功，陳要求她說出手機解鎖密碼，2人為此爭執不休，A女要陳也交出手機密碼才公平，後來2人協議交換手機密碼，A女認為問心無愧，就讓他看手機內容。

A女因陳嘉義想搶她懷裡的包包，被拉扯在地上拖行，四肢多處瘀傷。（讀者提供）

▲A女因陳嘉義想搶她懷裡的包包，被拉扯在地上拖行，四肢多處瘀傷。

沒想到，陳看到A女和男同學討論作業的對話，以及曾經的通話紀錄，就氣到全身發抖，她見狀感到十分恐懼。A女想拿回手機，陳卻用力推開，之後更氣得掐住她的脖子，將她強壓在床上，A女感到無法呼吸，時間長達約20秒，期間陳不斷失控大吼：「妳為什麼要這樣對我，為什麼！」

A女秀出大腿大片瘀傷，她因害怕陳嘉義報復，而不敢報警。（讀者提供）

▲A女秀出大腿大片瘀傷，她因害怕陳嘉義報復，而不敢報警。

A女向本刊出示事發隔天和朋友抱怨的對話紀錄佐證，文字中可看出她非常氣憤與恐懼，差點以為會窒息身亡，事後她也用LINE質問陳，對方不僅沒悔意，還語帶戲謔地回嗆：「掐到好處。」

A女指控陳嘉義情緒管理不佳，還曾用力將她推倒在地，導致她腰部瘀傷。（讀者提供）

▲A女指控陳嘉義情緒管理不佳，還曾用力將她推倒在地，導致她腰部瘀傷。

對於前女友A女指控家暴劈腿，檢察官陳嘉義回應，2人交往期間，前女友懷疑他和其他女性有曖昧關係，所以企圖要拿手機查看，他只有推開阻止，沒有印象有出現掐脖子或推打、拖拉等較為劇烈的動作。至於被控劈腿部分，陳嘉義解釋，2人交往期間數次分分合合，他都是在2人吵架分手後，才和其他女性發展感情關係，只是後來又都復合，感情存續期間他沒有劈腿。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。


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