夫外遇又家暴！小三還侵門踏戶　人妻「花50萬殺夫」二審判更重

▲高雄一名杜姓人妻遭外遇的丈夫曾男家暴後萌生殺意，因而以50萬元為代價，找來鄰居楊男買兇殺夫。（示意圖／達志影像）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名杜姓人妻遭外遇的丈夫曾男家暴後萌生殺意，因而以50萬元為代價，找來鄰居楊男買兇殺夫。楊男隨後找來王姓、余姓少年埋伏動手，從曾男背後猛砍殺害。高雄高分院今判決杜婦、楊男無期徒刑及褫奪公權終身，另2名少年則由高雄少年及家事法院審理。

這起買兇殺夫命案發生在去年4月19日，當時杜婦因遭受外遇夫家暴，再加上小三竟侵門踏戶到家裡非常生氣，附近鄰居因為聽到吵鬧聲跑出來觀看，杜婦則向其中一名自稱「老大」的鄰居楊男說想要讓丈夫死掉。

楊男隨後立即表明可以幫她處理，詢問外遇丈夫曾男有沒有保險金，並向杜婦開口要50萬以及保險金的一半作為行兇代價。

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

兩人談妥費用後，楊男馬上找來余姓、王姓少年埋伏等待曾男，趁著王姓少年上前搭話分散曾男注意力時，由余姓少年持刀朝他右頸部連砍3刀，接著再朝他右肩猛砍1刀，曾男當場右頸深部撕裂傷併血管受損、內頸靜脈斷裂、右肩撕裂傷，因低容積性休克而死亡。

少年犯案後先換裝躲藏起來，但隔天遭逮後就供出作案計畫，檢方依殺人罪起訴杜婦、楊男，並依《兒少法》建請法院加重徒刑。

原一審時，杜婦依共同殺人罪判刑20年、楊男無期徒刑，但高雄高分院今二審判決出爐，杜婦加重改判無期徒刑、褫奪公權終身，楊男則維持無期徒刑、褫奪公權終身。余姓、王姓少年則由高雄少年及家事法院審理。