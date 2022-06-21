12星座「沒有安全感CP組合」！水瓶愛搞失蹤　天蠍讓人猜不透

▲你的另一半是否無法給你安全感，倆人相處搞得身心俱疲。（示意圖／網友茉莉提供）

文／亞提米斯

對許多女生來說，「安全感」是很重要的事情，沒有安全感的愛情實在是會相當的傷神，就像是在風雨飄搖的海面上，找不到避風港一樣的令人覺得徬徨不已，十二星座的男人談的是十二種不同的愛情模式，十二星座的女生所感受到的也各不相同，哪個星座的男人最沒有辦法給十二星座的妳安全感呢？就跟著亞提米斯一起來看看吧！

★牡羊女：

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雙魚男大概是最沒有辦法給牡羊女安全感的男人，在牡羊女的眼裡頭，雙魚男實在是很「不像男人」，太過軟弱又多愁善感，加上雙魚男身邊總是桃花不斷，要去應付這些剪不完的桃花實在太累，戀愛還是單純點才有安全感。

★金牛女：

射手男是最難給金牛女安全感的男人，大部份的金牛女都還滿期待穩定、踏實的生活，對方要能夠賺錢存錢安排未來，偏偏超飄泊的射手男有時候在金牛女眼裡就是空有大志、自由浪蕩又不願為五斗米折太多腰，真的靠不住。

★雙子女：

天蠍男該說是雙子女的剋星，這是雙子女猜不透的男人，聰明的天蠍男談起戀愛很懂得保有著最後的那一層神秘，雙子女再怎麼厲害卻還是沒辦法弄清楚，自然也就覺得安全感很不足，反而是自己都被這男人看透，相當可怕。

★巨蟹女：

水瓶男大概是巨蟹女沒辦法找到安全感的典型，水瓶男沒事就喜歡神隱、鬼隱不愛讓對方抓住自己的行蹤，巨蟹女沒人陪的時候就非常容易亂想、可是又矛盾的不敢說出口，最後把自己逼到精神崩潰，談戀愛還是避開水瓶男的好。

▲同為獅子座的倆人掌控慾高，都只想管人不想被管。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

★獅子女：

當獅子男遇上獅子女，那就真的是王見王死棋的局面，大家都是出來「走跳」過的，獅子男會搞什麼花招，其實獅子女非常的明白，而獅子女的掌控慾很高、但獅子男也是只想管人不想被管的個性，談起戀愛獅子女當然沒安全感。

★處女女：

雙子男的身上處女女大概很難找到什麼安全感，這是個說翻臉就翻臉、變黑臉變白臉只要一秒的男人，處女女想要迎合雙子男、卻總是容易被耍得團團轉，而且雙子男永遠有理由可以挑剔完美的處女女，愛上他怎麼做好像都不對。

★天秤女：

金牛男不太容易給天秤女安全感，雖然說這是個穩重的男人，卻也是個不善言詞的男人，天秤女需要的是語言的溝通，話少的金牛男雖然總是陪在身邊，卻無法瞭解他心中想的是什麼，很多時候會讓天秤女很徬徨，不知該怎麼愛才好。

★天蠍女：

牡羊男不怎麼容易讓天蠍女有安全感，這是個任性的男人，想讓妳管時才會讓妳管，不想給妳管的時候就會生氣對你擺臭臉大吼，天蠍女很敏感、會覺得這樣是不愛了，可是牡羊男熱情起來又是熊熊烈火，這種反差很大會讓天蠍女頭痛。

▲任性牡羊男與敏感天蠍女對愛情的認知有所差異。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

★射手女：

射手女很直接，但遇上了天秤男真的是沒輒，這是個很不直接、很會看風向講話的男人，總會讓射手女覺得天秤男沒有說實話，可是他們又很會閃、很會把射手女的箭鋒給避開，總覺得很難從這男人口中聽到真話，怎麼會有安全感？

★摩羯女：

巨蟹男不容易給摩羯女長久的安全感，摩羯女往往希望能夠有個讓自己「崇拜」的男人，在一個夠強勢的男人羽翼下的摩羯女才有種安全感，巨蟹男給的安全感太過小家璧玉了點，摩羯女不覺得這不好，但卻沒辦法滿足摩羯女想要的。

★水瓶女：

摩羯男是水瓶女很難搞的清楚的男人，他們看似傳統、卻又很有心機，很神秘又難以捉摸，水瓶女很懂得若即若離、但摩羯男卻是聞風不動，水瓶女不喜歡被牢牢抓住，卻總是又逃不出摩羯男的掌心，看似穩定卻存在著不踏實的隱憂。

★雙魚女：

處女男真的不像個王子，對很多雙魚女來說，很難在處女男身上找到所謂很浪漫的事，雖然這是很乖很聽話也很認真的男人，問題是小家子氣、碎唸又龜毛，又會逼雙魚女面對現實，沒有美夢可以耽溺，雙魚女就沒有自在悠遊。

本文經授權轉自：亞提米斯