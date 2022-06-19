桃園雙屍命案！涉案3人全逃回泰國　桃檢證實了：增2人追查中

▲桃園雙屍命案，嫌犯王大賢在泰國清邁自首畫面曝。（圖／翻攝自網路）

記者陳韻如／桃園報導

涉嫌殺害泰國籍李姓夫妻的主嫌王大賢潛逃回泰國後，17日在父親陪同下向泰國警方投案，而其供稱，還有另外2名泰國人參與犯案，且也都已回到泰國。桃園地檢署稍早證實此事，表示在經過調閱監視器畫面交叉比對後，目前已將該2人列為被告，並將2人身分資料提供給泰方，請泰方協助查緝。

檢警調查，36歲在逃主嫌王大賢8日在新北市土城區涉嫌殺害經營人力仲介的泰國裔李姓夫婦。初步調查，王疑因金錢糾紛與李姓夫妻相約談判，卻趁機以金屬鈍器殺害後，棄屍在李姓夫妻新買的BMW休旅車後座，9日凌晨開車到高鐵桃園站私人收費停車場棄屍，王再搭小黃到桃園國際機場，兩度變裝後潛逃回泰國。

王逃回泰國後長達一周左右躲藏在山區，17日在父親陪同下在泰國清邁向警方投案，隨即被泰國警方從清邁帶到曼谷偵訊。據悉，王初步偵訊時，還辯稱「人不是我殺的」，後來才坦承是因毒品交易的債務糾紛而動手殺人，且還有另外2名泰籍共犯，而該2人也已返回泰國。

對此，桃園地檢署證實此事，表示在相關人員調閱監視器並進行交叉比對後，確定有2名泰籍人士參與犯案，目前2人也被列為被告，而檢方也赴其等住處搜索，並發拘票且依法為入出境留置處分，並將2人身分資料通知泰方，請泰方協助查緝。