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醉男自殘逼女友「別再當傳播妹」　24歲女奪刀自捅胸口3刀亡

▲林姓男女為情侶關係，17日凌晨從台北飲酒後南下，途中因細故爭吵，林男持刀割腕，林女奪刀後自殘3刀，送醫急救仍不治。（圖／翻攝自Googlemap）

▲林男17日凌晨割腕逼女友就範，不料對方奪刀自捅3刀，送醫搶救後不治。（圖／翻攝自Google maps）

記者柯沛辰、沈繼昌／綜合報導

28歲林姓男子和24歲林姓女友到台北某酒店喝酒，17日凌晨叫代駕返家，不料途中2人發生口角。據悉，林男希望女友別再當傳播妹，拿刀作勢自殘相逼，但林女不肯，情緒激動之下，竟奪刀猛刺自己左胸3刀洩憤，送醫後傷重不治。目前檢警相驗，初步研判林女確實是自殘身亡，但詳細死因仍待解剖釐清。

據了解，2人為情侶關係，17日到台北市松山區某酒店暢飲，凌晨結束後叫代駕，欲返回新竹縣。途中，2人在車上聊到職業問題，林男希望女友換一份工作，不要再當傳播妹，但林女不肯，雙方爆發激烈口角。

林男情緒激動下，持刀往自己左手腕劃了一刀，希望逼女友就範。怎料林女爛醉，加上情緒也相當激動，竟直接奪刀，隨後往自己胸腹猛刺3刀，傷及心、肺，當場大量失血昏迷。

司機及林男見狀嚇壞，立刻驅車直奔桃園中壢天晟醫院，然經一番搶救，林女仍於當天清晨6點宣告不治。警方獲報後，立即將車上2人約談到案。林男供稱，林女奪刀後往胸腹猛刺，他來不及阻止，與代駕司機說詞大致相符。

桃園地檢署檢察官與法醫相驗後，初步認為林女腹部刀傷應非外人刺傷，應是自殘導致失血過多死亡，但家屬對死因存疑，因此真正死亡原因仍需待解剖後才能確認。

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