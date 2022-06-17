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網友辱罵連勝文「代價曝光」　他貼和解書酸：幫塔綠班們消消罪孽

▲國民黨智庫副董事長連勝文專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲連勝文遭網友用極盡侮辱的語句攻擊，網友下場曝光。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨副主席連勝文17日在臉書表示，最近有網友用極盡侮辱的語句攻擊他，他立刻反擊提告妨害名譽，最後對方以「捐款10萬元給流浪動物組織」換取他同意和解。他強調，「我非常樂意持續用這種模式，來幫助一些慈善公益機構，也同時幫塔綠班們消消罪孽」。

連勝文17日晚間在臉書透露，有網友日前用「極盡侮辱」的語句攻擊他，他立刻反擊提告，最後對方請求和解，他開出的同意條件是，對方必須給2個流浪動物相關組織各捐款5萬元。

他非常歡迎大家在他的臉書討論時事議題，就算是意見不同的看法或沒品酸2句，在法律容許的範圍內他都能接受，但只要超越法律界限，「變成網路霸凌，散播假訊息進行認知作戰，我們就絕對追擊到底」。

▲▼留言辱罵連勝文代價曝光！他痛快：「幫塔綠班們消消罪孽」。（圖／翻攝自連勝文臉書）

▲連勝文貼出與網友的和解書。（圖／翻攝自連勝文臉書）

他表示，過去有許多綠營名嘴、媒體、網軍頭目及成員用用各種方式侮蔑他，甚至捏造假訊息、散播假新聞攻擊他，都被他透過司法或行政救濟的程序予以迎頭痛擊，「對這些敗類我從不姑息，絕對戰鬥到底」

他最後說，「我非常樂意持續用這種模式，幫助一些慈善公益機構，同時幫塔綠班們消消罪孽」、「就這次捐助流浪動物相關的公益團體而言，可說是一個雙贏局面，而且我也認為這些流浪動物，要比塔綠班更具有『良心』，也更值得重視」。

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