▲「債法大師」前大法官孫森焱逝世，享壽89歲。（圖／翻攝孫森焱臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前大法官孫森焱於16日深夜10時逝世，享壽89歲。孫森焱是著名的民法債編大師，所著的「民法債編總論」是所有法律系學生都會有的書籍，孫森焱過世的消息曝光後，讓法界一片震驚。

據《聯合報》報導，孫森焱的兒子孫迺翔表示，爸爸4月2日出門購買清明節所需的物品，返家時疑似不小心摔倒，送醫後有腦水腫、蜘蛛膜出血等情況，治療期間於院內感染新冠肺炎，治癒後因心肺逐漸虛弱，在16日晚間辭世。

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孫森焱逝世的消息曝光後，不少網友紛紛到臉書留言，「什麼，好震驚，4月才跟老師打招呼說」、「太突然了！！老師安息！很哀痛！！」「太突然了，不敢相信，祝老師一路好走」、「願孫老師一路好走」、「又一位令人尊敬、景仰，永遠懷念的前輩大師離開了」。

「法學界一大憾事」，巴毛律師表示，她雖不曾上過孫教授的課，但孫教授已屆高齡仍學習使用網路媒體，近年也在臉書發表各種文章，「幸為臉友的我仍如沐春風，也曾在台南司法博物館參觀孫教授的生平介紹，孫教授一生為法學貢獻，令人感佩，孫森焱教授一路好走。」

據悉，孫森焱是台灣法學家，精研債法，於1993年11月6日出生，1952年進入台灣大學法律學系就讀，1956年畢業後旋考取司法官，1961年正式擔任司法官，後任檢察官、法官，於1990年擔任最高法院庭長，1994年出任第六屆大法官，2003年任期屆滿退職。

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