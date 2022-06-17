Novavax疫苗也過了！食藥署同意成人接種　「間隔3周」打兩劑

▲Novavax新冠疫苗。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

美國次單位蛋白疫苗Novavax上月向台灣申請EUA，食藥署今（17）日召開專家會議審查，與會專家經審查Novavax疫苗的品質、安全及療效資料，核准Novavax疫苗專案輸入，適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。

國內本土疫情持續，國際間又出現BA.4、BA.5等變異株亞型，有專家呼籲，年底前台灣民眾務必要接種「次世代疫苗」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前說明，目前掌握莫德納次世代疫苗最快9月底、10月初才可能完成審查與全球上市；另Novavax疫苗國內則正在進行EUA審查，估計本月完成審查後就會討論引進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生福利部食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)為因應新型冠狀病毒疾病(以下簡稱COVID-19)疫情防疫需求，於111年6月17日召開專家會議，討論Novavax COVID-19疫苗(以下簡稱Novavax疫苗)專案輸入申請案。

食藥署表示，經審查Novavax疫苗的品質、安全及療效資料，整體評估並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依據藥事法第48條之2規定，核准Novavax疫苗專案輸入，適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。

在18歲以上成人的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位壓痛、注射部位疼痛、疲勞、肌痛、頭痛、全身無力、關節痛和噁心或嘔吐，不良反應的嚴重程度通常為輕度至中度。未來食藥署將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗之安全。