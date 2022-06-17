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「被父母抱」遙不可及！電影《嬰兒轉運站》支持台灣收出養

▲▼電影《嬰兒轉運站》支持台灣收出養議題，每售出一張公益電影票就捐贈10%給勵馨基金會。（圖／車庫娛樂）

▲電影《嬰兒轉運站》支持台灣收出養議題，每售出一張公益電影票就捐贈10%給勵馨基金會。（圖／車庫娛樂）

記者林育綾／台北報導

日本知名導演是枝裕和新電影《嬰兒轉運站》將於6/24上映，找來一票韓星包括IU等人飾演，故事以一個嬰兒為中心，譜出無血緣關係的動人情誼，呈現人與人之間的珍貴情感。如今也為了帶大眾認識收出養議題，車庫娛樂電影公司特別與勵馨基金會合作，每售出一張公益電影票就捐贈10%，支持並應援台灣的出養童，幫更多孩子找到適合的收養家庭。

被父母抱、哄、陪著玩，對一般幼兒來說多麼尋常，然而對一些孩子而言，跟親生父母一起生活卻是遙不可及，因此踏上了找家的漫漫長路。根據衛生福利部社家署統計，台灣每年約有500多位孩子等待收養，勵馨台北自2009年開始提供收出養服務，至今已協助162位孩子找到幸福的家。

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在孩子找家的歷程中，勵馨提供「保母托育」、「健康發展」、「醫療教育」、「出養準備」4大服務，近年有特殊健康需求的出養童增加，已佔服務量的3成，導致找家的路更為漫長。每名孩子出養服務中所需之生活物資與開銷，皆由勵馨台北自籌經費並對外募集物資，目前急需更多社會大眾支持。

▲▼電影《嬰兒轉運站》支持台灣收出養議題，每售出一張公益電影票就捐贈10%給勵馨基金會。（圖／車庫娛樂）

▲▼電影《嬰兒轉運站》支持台灣收出養議題，每售出一張公益電影票就捐贈10%給勵馨基金會。（圖／車庫娛樂）

▲▼電影《嬰兒轉運站》支持台灣收出養議題，每售出一張公益電影票就捐贈10%給勵馨基金會。（圖／車庫娛樂）

勵馨基金會台北分事務所主任陳玉楨表示，「每一個生命的誕生都是美好的，原生家庭因為經濟困難，將孩子交給勵馨出養，我們就陪著孩子踏上尋找幸福的長跑，直到為孩子找到一個永遠的家。因此，收出養是一個傳承愛的服務，原生家庭、勵馨和收養家庭就像一場愛的接力。」

陳玉楨提到，電影不只是電影，更能藉由故事的展演，呈現生命的真實需要，她代表勵馨台北感謝車庫娛樂，讓台灣收出養的故事得以被看見，並邀請社會大眾一起成為愛的陪跑員，讓更多孩子獲得實際的資源與幫助。

GaragePlay車庫娛樂表示，「看見了就無法視而不見」，在資訊爆炸的世代，如何使社會藉由接觸電影看見不一樣的議題，是身為電影公司所重視的。創辦人張心望說，「希望大家都可以透過《嬰兒轉運站》感受到每個生命的勇氣與力量，能帶給這世界更多溫暖的影響力 。這次很高興跟勵馨基金會合作，我們希望能藉由《嬰兒轉運站》對每個孩子說『謝謝你的誕生』，每個生命的存在都值得感謝。」

▲IU在片中的表現獲得稱讚。（圖／車庫提供）

《嬰兒轉運站》由一票南韓人氣影星主演，包括宋康昊、姜棟元、裴斗娜、李知恩（IU）、李周映等，電影未上映先熱，而歌手出身的IU參與演出同樣是討論重點，她的演技獲得影帝宋康昊肯定，聽到前輩的稱讚，暗自流下眼淚，還自爆打電話向父母炫耀。電影6/24起在台上映。

▲▼電影《嬰兒轉運站》支持台灣收出養議題，每售出一張公益電影票就捐贈10%給勵馨基金會。（圖／車庫娛樂）

▲電影《嬰兒轉運站》支持台灣收出養議題，每售出一張公益電影票就捐贈10%給勵馨基金會。（圖／車庫娛樂）

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