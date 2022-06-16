國內傳首例疑似MIS-A個案！30多歲患者「多重器官發炎」

▲國內傳出MIS-A首例疑似個案。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣已有多例兒童染疫後出現MIS-C個案，而目前成人也傳出疑似MIS-A。新光醫院感染科主任黃建賢表示，有收治一名30多歲年輕人重症，有多重器官發炎，疑似是MIS-A個案，但目前還無法診斷確定。

黃建賢指出，該個案是30多歲年輕人，目前有多重器官發炎情況，另外還有高燒、休克和腸胃道症狀，但比較沒有明顯的皮膚疹，目前還無法診斷是不是MIS-A，不過多重器官發炎比較危險，個案還在加護病房治療中。

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針對MIS-A，黃建賢說明，小朋友有多重器官發炎比較可以跟新冠診斷連結，但因為成人容易有比較多共病，成人發生多重器官發炎，比較難跟MIS-A做區分，而且成人發生率也比較低。

黃建賢也提到，MIS-C可以抽血判定，且常見皮疹結膜炎，不過MIS-A只能看症狀，且不到一半會有皮疹或結膜炎，但心肌炎心功能障礙的問題會多1倍，血栓則會多出5倍。

而且MIS-A個案若有多重器官受侵犯，從外觀會看不太出來，容易和敗血症混淆，診斷難度比MIS-C高，還要排除其他部位器官生病的情況，看看有無其他感染、敗血症或心肌梗塞等。

黃建賢進一步指出，以成人來說，還不確定急性期會不會發生，但大部分是2~6週發生，染疫發生MIS-A會有喘、發燒、腸胃道腹瀉和結膜炎等現象，這時要小心是不是有身體發炎症狀，不過因為發生率低，也不需要過度恐慌。

而針對疑似各安，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今說明，成人MIS-A相對罕見，而且容易和慢性疾病急性發作、長新冠等難以區分，針對此案會和醫院求證，個案是否在目前中重症名單，再加以檢視。