雙屍命案兇嫌疑藏匿泰國清邁　警急追死者這個「貼身物品」

▲桃園高鐵站前雙屍命案！男女疑遭殺害塞進休旅車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

記者張君豪／台北報導

鄰近桃園青埔高鐵站的停車場10日發生駭人聽聞的雙屍命案，根據警方調查發現來自泰國的李姓夫妻因涉入地下匯兌利益朋分的衝突，遭同樣來自泰國的男子，持鈍器敲擊頭部殺害，王嫌犯案後將被害夫妻兩人棄屍在他們白色BMW X4休旅車內後搭機逃回泰國；據傳聞王嫌入境泰國後藏匿在親人住處；泰國北部大城清邁，被害人家屬已向泰國皇家警察局檢舉、緝凶進度露出曙光。

據了解、雙屍命案死者夫妻李邦勝（32歲）李芬芬（36歲），與兇嫌王大賢合夥經營外籍移工仲介公司，表面上王嫌掛名該公司員工宿舍「舍監」職務、但實際上卻與李姓夫妻共同經營非法地下匯兌，王嫌因管理初來台外籍移工之便、以口耳相傳洗腦外籍移工透過李姓夫妻匯錢回故鄉「可以省很多手續費」

警方調查，雙屍命案兇嫌王大賢（泰文譯音：桑蒂）2年前到台灣與女死者結識後表面上合夥經營移工仲介，王嫌管理李姓夫妻公司移工宿舍60多名外勞大小事；又介紹不少泰籍移工使用他們合夥經營的地下匯兌。

▲桃園雙屍命案，檢警赴殯儀館解剖複驗 。（圖／記者陳以昇攝）

因此被害人李姓夫妻的地下匯兌生意越做越大，王男管理移工宿舍之餘，還得充當洗錢走路工，經常往返土城、桃園地區跑地下匯兌生意，但李姓夫妻出手日益闊綽、甚至日前斥資近300萬添購BMW休旅車，但王男在經濟狀況不穩定，跟據警方查訪，王男曾多次認為李姓夫妻侵吞地下匯兌利潤，雙方多次發生爭吵。

9日晚間王嫌約出李姓夫妻到土城之前該司使用過廢棄員工宿舍，持鈍器殺害兩人後以棉被裹屍，並從休旅車行李箱把兩人屍體頭朝前擋玻璃方向塞入車內，經鑑識人員驗屍除兩人頭頂、後頸部碎裂外、李女手指骨折、有防衛性傷勢顯示王嫌可能談判破裂直接持鈍器攻擊兩人致死。

警方追查迄今，李姓夫妻屍體遭發現後、兩人身上手機都被拿走，警方懷疑王嫌想藉此阻斷警方受理失蹤人口時緊急定位協尋的作為，另一關鍵點是：3人之前經營移工地下匯兌洗錢的聯絡通訊紀錄，也被王嫌帶走滅證、造成警方後續追查難度大增。

14日案情出現重大進展，死者李女的泰國家屬出面向泰國省級警察第5區副局長檢舉，要求逮捕涉言殺害親人、目前人在泰北大都市清邁的王大賢（泰文名：桑蒂Santi）泰國警中央局則證實，王嫌已從曼谷入境，但泰國皇家警察打擊犯罪部門（CSD）尚未掌握兇嫌下落，泰警也證實台泰警方近期將見面商討後續合作細節。

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