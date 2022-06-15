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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日本人吃台灣鳳梨一顆只要22元？　李來希逛超市嚇：比台人還便宜

▲▼李來希。（資料照／記者周宸亘攝）.

▲李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

國台辦15日指出，台灣輸到大陸的冰鮮白帶魚的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，從10日起暫停接受相關企業產品進口申報1週，而這已不是大陸第一次出手，從鳳梨、釋迦、蓮霧到近日的石斑魚，引發各界關注。全國公務人員協會前理事長李來希批評，這就是兩岸關係緊張的後果，並稱日本人吃台灣飄洋進口的鳳梨，只要花台灣人口袋裡銀子的三分之一。

李來希說，他剛剛到超市買鳳梨，一顆金鑽鳳梨賣新台幣65元，來自民雄的鳳梨兩顆149元，一顆是賣79元，同時間網內群組傳來日本超市販賣來自台灣的鳳梨，一顆只賣100元日幣，換算成今天的匯價，100日元合計只要新台幣22.1元，「這是什麼樣子的市場運作價格？」

李來希指出，22.1元只夠付長途運費成本，看來台灣人辛苦栽種的鳳梨是免費奉送日本人吃的？兩岸關係緊張後，鳳梨之後是釋迦，釋迦之後是蓮霧，蓮霧之後呢？是石斑魚嗎？「偉大的台灣人！摸摸你們的口袋，再敲敲你們的腦袋瓜子再說吧！」

針對國台辦15日的說法，農委會發言人陳淑蓉表示，目前的科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國近年來不斷針對不同國家以COVID-19病毒為由影響國際貿易，中國應提出完整科學依據，我方會透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。

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