學者估376人染疫死亡未通報　羅一鈞：可能是研判中待審個案

▲中央流行疫情指揮中心記者會，醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今推估，今年1～5月份國內超額死亡數有3187例，其中約376人感染死亡未通報。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則表示，死亡到公佈中間有蒐集病歷資料和審查時間，「未通報的人數可能還在待審中。」

陳秀熙團隊根據指揮中心日前公布之「經審查排除之確診死亡人數」資料推估，自今年5月至6月12日，台灣Omicron「死亡未通報率」約為12%，即目前可能約有376人感染死亡未通報。但陳秀熙也說，在住院數如此高的情況下，88%通報正確率仍屬高規格。

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針對陳秀熙提出的未通報率或未通報數，羅一鈞解釋，因為死亡到公佈中間，有段蒐集病歷資料及審查時間；未通報的人數可能是目前仍在待審，「這不一定是屬於黑數，而是可能還在作研判中的個案數。」

而陳秀熙稍早也提到，感染率和死亡率有時間差，感染高峰過後，通常要一段時間後死亡率才會下降，間隔大約為1～2週。以目前而言，可以看見台灣的中重症及死亡率，自6月初皆有所下降；因此，若抗病毒藥物介入措施及醫療量能調整得宜，6月底重症死亡數，有望下降至小於50人。

▲陳秀熙說明台灣超額死亡數。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）