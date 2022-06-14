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誰買了富樂劣質快篩？　議員：軍醫局、看守所、煉油廠等13單位

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

記者賴文萱／高雄報導

富樂快篩試劑近期屢傳使用後無法顯示C線（品管線），調查局追查，發現進口商大鑫公司涉嫌以對岸廠商代工的次級品混充出貨，不法獲利恐高達1億元。國民黨高雄市議員李雅靜對此提出5大質疑，民進黨高雄市議員邱俊憲則列出資料強調，全台灣總共約有13個單位進行相關採購，顯見並非單一採購單位的偶發事件，呼籲勿噴政治口水。

大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑，在今年5月10日才獲得食藥署核准專案輸入台灣，只隔一星期，立即獲得高雄市政府以限制性招標的9500萬採購案。

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李雅靜指出，她在6月7日曾提醒衛生局，並在6月10日針對決標瑕疵提出公開質疑，也私下提醒注意大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑，無奈高市衛生局僅避重就輕針對政府採購網的轉檔錯誤做出說明。而她想索取資料進行驗證，為鄉親把關，至今仍未獲得衛生局提供，最終高雄市衛生局採購快篩試劑標案，得標廠商大鑫資訊公司出事了。

對此，邱俊憲指出，昨天檢調積極偵辦各地方政府採購快試劑，被無良廠商混入中國製無效試劑充當美國原廠，今天他蒐集整理了相關採購資料，發現台中市、台北市、新北市、桃園市以及高雄市均有採購相關試劑。

▲▼高雄採購「富樂快篩」出包狂挨轟，他列一張表：全台13單位都有買。（圖／翻攝自邱俊憲FB粉絲專頁）

▲高雄採購「富樂快篩」出包狂挨轟，他列一張表：全台13單位都有買。（圖／翻攝自邱俊憲FB粉絲專頁）

邱俊憲強調，全台灣總共約有13個單位進行了相關採購，顯見並非單一採購單位的偶發事件。實際上，大家都是受害者，在高雄市政府收到台中市政府通報試劑有無效問題時，上週六就主動移送法辦，也提供檢調相關資料，務必要揪出不法之徒。

邱俊憲說，但這不肖廠商黑心事件，到高雄國民黨議員眼中，講出來的，刻意引導成只有高雄市政府發生這樣的問題，是陳其邁市政府在避重就輕，並指稱高雄市政府的採購標案是為大鑫資訊公司量身打造，以限制性招標方式進行採購案？

事實上，台中市政府也採取了相同的採購方式購買該公司100萬劑，並已交貨43萬劑，而新北市民政局、桃園市民政局、台北市消防局，以及新竹縣竹北鄉公所等單位，也都有同樣類似的採購紀錄。

▲▼富樂快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲富樂快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面，陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）

邱俊憲表示，這樣見樹不見林，以噴政治口水的方式，指控其實是受害者的採購單位，是針對特定廠商量身打造標案，是不厚道，也是在打擊辛勞籌措試劑的防疫採購同仁。

為了可以提供穩定快篩試劑能量給市民使用，相信全台各機關無不用盡全力，合理監督，可讓防疫推動更加貼近民意，但惡意指控，只是讓辛苦防疫的同仁，更加心灰意冷。

邱俊憲表示，防疫的不同階段，或許曾缺少藥品、疫苗、快篩試劑，但政治上的口水，卻是從來不缺，特別是來自於國民黨的....拜託，請不要再噴政治口水了。

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