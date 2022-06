美國高溫頻破紀錄！網紅實測「車內105度」烤箱　結果連牛排都熟了

▲網紅實測「車內105度」烤箱,結果連牛排都熟了。(圖/翻攝自TikTok/thejoebrown)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州上週末創下攝氏45度高溫紀錄,西部地區平均溫度更達攝氏37度以上,車內溫度更接近攝氏百度,就有TikToker將軟糖放進車內,結果在太陽曝曬之下,沒過多久就全融化了。而連日乾燥高溫更導致洛杉磯郊區森林爆發野火,短短一天多之內,就延燒近1000英畝(約400公頃),超過4000居民緊急撤離家園。

根據《紐約時報》報導,加州和美西部分地區遭受極度高溫侵襲,亞利桑那州平均氣溫超過37度,而一名TikToker就實測車內高溫是否能煮熟食物,結果他在正中午時軟糖放進車內,結果全部都融化。接著他又在車內的溫度達到華氏222度(約攝氏105度)時,將南瓜派、牛排、披薩等食物放進車內,結果居然全部烤熟了。

連日乾燥高溫也讓加州爆發野火災情,棕櫚泉(Palm Springs)11日氣溫高達攝氏45.5度,創下有紀錄以來最高溫。目前除了代號「綿羊」(Sheep)的野火之外,加州還有至少4起活躍中的野火,加上附近的30多處小型野火,目前火勢已燒毀5個州共100萬英畝(約40萬公頃)的土地,而乾燥的天氣和大風也持續助長火勢。

加州消防廳(Cal Fire)表示,目前綿羊野火(Sheep Fire)已有19%受到控制,當局已要求南加州萊特伍德(Wrightwood)社區約4500位居民撤離。亞利桑那州、科羅拉多州、新墨西哥州也有300多萬人收到火災風險提高的紅旗警告。

