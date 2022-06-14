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美國高溫頻破紀錄！網紅實測「車內105度」烤箱　結果連牛排都熟了

▲▼網紅實測「車內105度」烤箱　結果連牛排都熟了。（圖／翻攝自TikTok／thejoebrown）

▲網紅實測「車內105度」烤箱，結果連牛排都熟了。（圖／翻攝自TikTok／thejoebrown）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州上週末創下攝氏45度高溫紀錄，西部地區平均溫度更達攝氏37度以上，車內溫度更接近攝氏百度，就有TikToker將軟糖放進車內，結果在太陽曝曬之下，沒過多久就全融化了。而連日乾燥高溫更導致洛杉磯郊區森林爆發野火，短短一天多之內，就延燒近1000英畝（約400公頃），超過4000居民緊急撤離家園。

@thejoebrown Reply to @yeat4kt is it hot enough to cook a new york strip steak in my car? #steak #foryou original sound -

根據《紐約時報》報導，加州和美西部分地區遭受極度高溫侵襲，亞利桑那州平均氣溫超過37度，而一名TikToker就實測車內高溫是否能煮熟食物，結果他在正中午時軟糖放進車內，結果全部都融化。接著他又在車內的溫度達到華氏222度（約攝氏105度）時，將南瓜派、牛排、披薩等食物放進車內，結果居然全部烤熟了。

@thejoebrown Reply to @only_.adrian this steak was bussin’ #steak @TRUFF original sound -

連日乾燥高溫也讓加州爆發野火災情，棕櫚泉（Palm Springs）11日氣溫高達攝氏45.5度，創下有紀錄以來最高溫。目前除了代號「綿羊」（Sheep）的野火之外，加州還有至少4起活躍中的野火，加上附近的30多處小型野火，目前火勢已燒毀5個州共100萬英畝（約40萬公頃）的土地，而乾燥的天氣和大風也持續助長火勢。

加州消防廳（Cal Fire）表示，目前綿羊野火（Sheep Fire）已有19％受到控制，當局已要求南加州萊特伍德（Wrightwood）社區約4500位居民撤離。亞利桑那州、科羅拉多州、新墨西哥州也有300多萬人收到火災風險提高的紅旗警告。

加州林業與消防部（California Department of Forestry and fire Protection）目前火災的原因還在調查中，但由於植被茂密、地形陡峭、風速高且不穩定，這場大火相當具有挑戰性。加州橘郡消防局局長芬尼西（Brian Fennessy）則表示，「有鑒於目前情況，我預計未來4、5或6個月會非常艱難。」

美國國家氣象局（U.S. National Weather Service）指出，該地區普遍存在火災危險，預計西南部各地延伸到洛磯山脈（Rockies）南部和中部、以及高地平原（High Plains），廣闊地區會出現嚴重火災的天氣條件，「乾燥多風的情況，將使得火勢在這些地區迅速蔓延。」

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