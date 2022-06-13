柯文哲用「媽媽的話」嘲諷選舉政見　林佳龍回嗆：我不是媽寶

▲林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

有意參選台北市長的無任所大使林佳龍13日拋出「台北首都圈經濟與觀光5+5計畫」，聲稱要4年投入100億元推動台北市首都主題旅遊；台北市長柯文哲則嘲諷，「我媽媽跟我講，要先有計畫再編預算」。對此，林佳龍晚間受訪時則回嗆，「我不是媽寶」。

台北市長柯文哲13日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員王鴻薇表示，林佳龍因為要參選台北市長，所以開始拋出一些政見，包括要投100億元推廣首都圈觀光產業聯盟，就是要整救商圈，這個政見究竟可不可行？

柯文哲回應，「這我媽媽都跟我講說，要先有計畫再編預算，不是先編預算再寫計畫。」要先有計畫才能知道推行計畫要用多少錢，「怎麼會都沒講計畫就要100億元，那100億元你要做什麼？」

面對柯文哲的嘲諷，林佳龍晚間接受媒體訪問時表示，「我不是媽寶」，現在台灣觀光業受到很多衝擊，100億都不夠，自己在當交通部長提出紓困振興等計畫，現在救人如救火，觀光業這次疫情海嘯，100億都不夠。

「我恨不得馬上透過台北市長這樣的角色，幫助首都的觀光業。」林佳龍表示，這不是風涼話，有心就會有計畫，100億可能都不夠，很多計畫柯市長現在就想做，他可以馬上跟柯文哲見面，把計畫給市府參考，不用等到年底卸任，現在就可以做。