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避開政治口水戰　福吉美造福兒童及特定族群

▲▼ 避開政治口水戰　福吉美造福兒童及特定族群 。（圖／高端提供）

▲唾液快篩對於年紀較小的孩子或是害怕「侵入式採檢」的民眾來說，不啻為舒適又便利的採檢工具。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

食藥署日前已核准國內首款家用唾液快篩試劑「福吉美」上市，對於年紀較小的孩子或是害怕「侵入式採檢」的民眾來說，唾液快篩試劑不啻為舒適又便利的採檢工具。然而，近日此款唾液快篩卻遭特定政黨質疑無法驗出Omicron病毒，對此，食藥署及專家亦不斷提出聲明，強調福吉美快篩經過審查是可以檢測出Omicron變異株使得核准。

食藥署強調，考量新冠病毒持續變異，無論原廠產品說明書是否列出可測得變異株種類，食藥署皆要求業者應根據病毒突變和變異株的發生率，評估產品檢測新出現的突變和變異株性能，並檢附評估變異株性能之評估報告，經審查確認可檢測Omicron變異株方核准。換句話說，所有專案核准的家用唾液抗原新冠病毒檢驗試劑，都已經在國內進行性能測試，確認可檢測出Omicron變異株，請民眾安心使用。

而「福吉美」唾液快篩試劑於台灣通路上市之後，陸續有家長上傳家中2歲以上幼兒使用唾液快篩的狀況：「棉棒一伸進鼻腔小孩就哇哇大哭了，好在現在有唾液快篩，終於可以順利幫小孩完成快篩。」、「小孩突然發燒，喊喉嚨痛，隨手拿了家中的唾液快篩，竟然出現兩條線！」甚至還有民眾在快篩陽性之後，分別拿不同品牌的快篩試劑來比較鼻腔採檢、唾液採檢的結果發現，測試卡匣最後都會出現兩條線，但可能病毒量還不高，所以唾液篩檢的第二條線顏色較淺。

資深兒童感染科醫師黃瑽寧曾經在YT頻道『健康講堂』中說明，唾液快篩試劑相較於一般的鼻咽快篩試劑，裡面的「抗原量」比較低，所以敏感度會相對的稍微差一些，但可以確認的是，目前市面上的唾液快篩試劑是有通過核准、可以上市的，表示它的敏感度還是在可接受的範圍，大概有9成以上，所以大家在使用時不用擔心。

醫師也提醒民眾在做唾液快篩試劑之前，為提高檢驗的準確率，要注意的事項有：1.採檢前30分鐘應漱口、清潔口腔，清潔過就不要再飲食或抽菸。2.進行測試前需用肥皂將雙手徹底洗淨，並將手擦乾。專家也提醒，在採檢口水的時候，盡可能是「深喉嚨口水」，也就是平常所做的「清喉嚨」的動作，比較能提高準確度。
 

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高端福吉美唾液快篩

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