　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開會時忍耐想潑咖啡衝動⋯科學證實「呼吸練習」可瞬間鬆綁焦慮

▲壓力大的冷靜法。（圖／Pexels、Stocksnap）

▲如何在開會時忍住潑咖啡衝動？壓力大的冷靜法⋯科學證實呼吸練習有效。（圖／Pexels、Stocksnap）

文／賈德森．布魯爾（Judson Brewer）
譯者／蕭美惠
摘自／時報出版《鬆綁你的焦慮習慣

「第三檔」的目的，是找到一個可以輕鬆獲得的更大、更好的機會，幫助你擺脫舊的習慣迴圈，但不要養成習慣迴圈。

在醫院裡，如果有患者需要急救，醫護人員會從ABC開始。ABC代表呼吸道（airway）、呼吸（breathing）、循環（circulation）。我們會從呼吸道（A）開始，因為如果患者的呼吸道被堵塞了，要怎麼呼吸？然後我們就會進入呼吸（B），如果有呼吸，代表患者很有可能是活著的，那麼醫護人員就會停下來，避免繼續急救所帶來的後續傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果你工作時正在開會，在場的每一個人很有可能都在呼吸。因為大家都在呼吸，所以如果你注意到你好像快要進入習慣迴圈（例如打斷別人，或針對別人的回饋為自己辯解），你就可以躲在正常的樣貌背後，花點時間注意自己的呼吸，擺脫舊習慣這頭野獸。你看，其實你的呼吸就是很棒的第三檔，是更大、更好的機會：

一、你隨時都可以呼吸。
二、注意自己的呼吸可以幫助你擺脫舊的習慣迴圈。
三、呼吸本身並不會形成一個習慣迴圈。

有許多教學，甚至是整本書都在教你如何注意自己的呼吸，來幫助自己「錨定」在當下，你可以去讀看看。

我會提供一個簡短版，讓你在會議時使用。

坐著，你很有可能已經是坐著的了，或者用舒適的姿勢站立（如果是站著開會的話）。不要把眼睛閉上，否則大家會以為你在打瞌睡。問自己：「我怎麼知道我正在呼吸？」保持好奇心，看看身體的感受是從哪裡產生的（可以發出無聲的「嗯—」）。你可能會注意到腹部凸出、凹陷的感受，如果你有點緊張、呼吸較淺，也可能注意到胸口在動（如果你注意到自己是透過鼻子在呼吸，那麼你就已經領先了，因為這很不明顯）。

當你注意到呼吸時的身體感受，就能繼續把注意力放在呼吸上。如果開始感到無聊或覺得有困難，就放大你的好奇心，注意身體呼吸循環時自然的過程，例如吸氣與吐氣是何時停止、重新開啟其過程的，或者吸氣和吐氣之間身體停止了多久。相信我，觀察自己的呼吸真的很有趣！

若要在焦慮、衝動或其他習慣迴圈出現時應用這項呼吸練習，可以嘗試下列這個改編版本。

用你的好奇心來查看，想要糾正同事發言的焦慮感受或衝動，在身體裡的何處最為強烈。現在慢慢透過鼻子呼吸，將氣送往那個部位（不要管這在解剖學上是否正確，只要照著感覺做）。讓氣進入焦慮或衝動的感覺，停留幾秒再吐氣。如果這對你來說不會很怪力亂神，那麼當你吐氣的時候，那種感覺會一點一點地被排出。

如果你對怪力亂神的東西沒興趣，那就看看在呼吸循環過後，衝動的感覺有沒有改變。然後再重複一次。慢慢深吸一口氣，想像善良、好奇的氣進入你的焦慮。讓你的氣用好奇心及善良的溫暖毯子將焦慮的感覺包裹住，停留幾秒，再吐出去，讓它離開。

然後重複一次。慢慢深吸一口氣，想像善良、好奇的氣進入你的焦慮。讓你的氣用好奇心及善良的溫暖毯子將焦慮的感覺包裹住，停留幾秒，再吐出去，讓它離開。看看那種感覺有沒有隨著吐氣減少一些。

你可以只重複做幾個呼吸，做一兩分鐘，或者做到老闆因為你看起來太過平靜自在，而開始懷疑你為止。

▲會議，開會。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲開會焦慮時可以善用「呼吸練習」。（圖／取自Pixabay）

以下是一位「鬆綁焦慮」計畫前導測試者的真實案例，示範如何有效率地使用注意呼吸的方法。這是他在工作時的體驗：

我在開會時發現自己很焦慮，因為要提出某個艱難的問題。我發現自己的呼吸變得有點淺，所以就對這件事感到好奇，我注意到「我很好奇為什麼會這樣」，接著是「喔，是因為焦慮」——然後我就克服了它，它消失了！第三檔真厲害！

（這個例子其實是將呼吸、好奇心，以及之後會說明的觀照練習混合在一起，但你了解我要表達什麼。）

以下是另一個例子：

今天開會時，我得到某些負面的意見，這讓我很意外。實際感受到一陣熱潮湧上我的臉頰、感受到壓力反應的出現，然後再從中跳脫出來，是一件很有趣的事。我可以保持安靜更久、聽得更認真，並清楚注意到會議裡其他人的壓力反應。下一步是達到我可以在當下就清晰地思考，並說出條理分明的回應的冷靜程度！

要注意，好奇心不是某種超能力，並不會像魔法一般給予你洞察力，或是讓你當場就能對同事說出條理清晰的回應。它只是單純幫助你跳脫出去，不會被困在習慣迴圈裡。

呼吸是一個很方便的東西，當你注意到自己開始從焦慮習慣迴圈的懸崖上往下滑的時候，可以將它當作樹根，緊緊抓牢。哪一個感覺比較好？是困在你不斷嘗試要改變的習慣迴圈裡（並且一直責怪自己），還是從中跳脫出去？

你可能也會不明白，為什麼注意自己的呼吸不算是轉移注意力。這是因為注意自己的呼吸，會幫助你以一種具體的方式專注於當下。換句話說，你是停留在當下的直接體驗裡，而不是試圖跳脫出自我來逃避。

因此，如果你還沒嘗試過的話，看看能否不自覺地培養好奇心的肌肉，再試著加上一點點的呼吸注意練習。兩者都是很棒的第三檔練習，能幫助你擺脫舊的習慣迴圈，養成新的、更有獎勵價值的習慣。

▲▼《鬆綁你的焦慮習慣》。（圖／時報出版）

★作者賈德森．布魯爾（Judson Brewer），國際知名的成癮精神病學家和神經科學家。本文摘自時報出版《綁你的焦慮習慣：善用好奇心打破擔憂與恐懼的迴圈，有效戒除壞習慣的實證法則》。「焦慮不會解決明日的煩惱，卻會帶走今日的和平。看見隱藏在壞習慣背後的焦慮，從根源徹底消除焦慮、擁抱正向人生。」

你可能也想看

越叫自己冷靜越崩潰？專家分析「意志力」無法減緩焦慮　好奇心可以

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
美國取消「登機陰性證明」入境管制　12日起開始實施

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

開會時忍耐想潑咖啡衝動⋯科學證實「呼吸練習」可瞬間鬆綁焦慮

寶寶過世…夫妻拚2年生回來　夢見他喊「我要回去找你們」萬人哭了

大陸突禁台灣石斑　確診陳吉仲明早視訊反嗆「中國要遵守國際規範」

大陸突禁台灣石斑進口　農委會：正在了解狀況「明早對外說明」

基隆清寒生靠獎學金葬父6大學搶才　他決定念「東華」關鍵原因曝

飛機杯濕濕的！他驚「被室友偷用」崩潰：想到就想吐

兒童第2劑間隔縮短「最快6月下旬開打」　醫護第4劑估6月中接種

快訊／兒童疫苗第2劑間隔縮短「不可混打」　醫事人員可打第4劑

嘉人揚帆閃藥四方心　嘉藥2022畢業典禮線上開播

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

隨口問一句話…藍心湄「全部送妳」 楊繡惠：像中樂透！大讚超豪爽

貪玩阿金泰山壓頂救鴨鴨　老爸被壓到水裡氣到笑XD

台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

開會時忍耐想潑咖啡衝動⋯科學證實「呼吸練習」可瞬間鬆綁焦慮

寶寶過世…夫妻拚2年生回來　夢見他喊「我要回去找你們」萬人哭了

大陸突禁台灣石斑　確診陳吉仲明早視訊反嗆「中國要遵守國際規範」

大陸突禁台灣石斑進口　農委會：正在了解狀況「明早對外說明」

基隆清寒生靠獎學金葬父6大學搶才　他決定念「東華」關鍵原因曝

飛機杯濕濕的！他驚「被室友偷用」崩潰：想到就想吐

兒童第2劑間隔縮短「最快6月下旬開打」　醫護第4劑估6月中接種

快訊／兒童疫苗第2劑間隔縮短「不可混打」　醫事人員可打第4劑

嘉人揚帆閃藥四方心　嘉藥2022畢業典禮線上開播

謝長廷：一旦開放觀光就不應該隔離

台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

林義傑說法被戳破　律師3點分析打臉「從超馬好手變一路好走！」

別小看湖人新主帥　曾「灌碎籃板」還參加NBA扣籃大賽

樂天主場嚴防統一進逼　索沙強碰不敗羅昂

烏克蘭正妹佳娜「訓話貓兒子」被還手　崩潰發問：怎麼教小孩

郭阜林未積極跑壘　深夜發文致歉：日後會更注意比賽細節

醉男燒烤店性騷被吼…竟成4壯漢瘋打2女「酒瓶爆頭」　抓頭髮拖走

波特王曝前東家對話！男主播驚「有1句話讓我警鈴大作」：需多留心

開會時忍耐想潑咖啡衝動⋯科學證實「呼吸練習」可瞬間鬆綁焦慮

7歲伊朗女孩成小車神　空地狂飄移甩尾帥翻！

生活熱門新聞

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

她查勞保年資盼提早退休　工會神回覆

吳鳳點破「台灣人1缺點」　嘆：國外從未聽過

即／富樂快篩2條線亂跳　高市府緊急回收10萬劑

Omicron BA.5崛起！醫：「新疫苗」人人都要打

清寒生靠獎學金葬父　6大學搶他

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

大型重機不忍了　7月上國道抗議

妹子分手　主管為她帶全公司翹班

下週又有鋒面襲台　梅雨結束時間點曝

飛機杯濕濕的！他驚「被室友偷用」崩潰想吐

刊「誠徵洗碗歐巴桑」廣告　店家恐挨罰最高150萬

寶寶過世　夫妻拚2年生回來

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

「1原因」讓你成為天選之人！台大醫：有些人就是特別不容易感染

前公司反擊波特王不實指控！　　

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

男女遭棄屍高鐵站前　原因曝光

即／他殺害夫妻2屍4命　冷靜逃亡身影曝

高鐵站前「2屍4命」女懷龍鳳胎　夫妻陳屍後車廂

桃園2屍4命　孕婦生前最後畫面曝

蕭敬騰長居成都吳宗憲下重話

即／顏正國直播怒轟：不要臉　合夥人提告了

高鐵站前2屍4命　嫌「已逃回泰國」

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

外送員向錢莊借錢買股票慘賠　年利率763%狂吸血

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面