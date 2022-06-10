陳偉杰／有權有功就給中央　有責有過甩鍋地方

▲新北市議會召開第3屆第7次定期會，國民黨議員陳偉杰質詢市長侯友宜。(圖／取自陳偉杰臉書)



●陳偉杰 ／新北市議員

【今日有感】

台灣Omicron疫情的死亡數屢破新高，根據統計台灣疫情死亡數每13天就倍翻，死亡率已突破千分之1.05，死亡速度高居世界第二。在疫情如此嚴重情況下，尚不見政府尋求疫情減輕之道，只見國內因恩恩議題陷入中央地方爭議。民進黨民代、媒體、名嘴全力圍剿新北市長侯友宜，中央也以1922為外包經營無公權力為由進行切割。新北市議員陳偉杰批評，地方按中央的命令、中央的SOP來進行，結果是「有權有功就給中央、有責有過甩鍋地方」，完全沒有擔當！



陳偉杰指出，目前地方通報流程皆按中央SOP來進行，指揮中心在每回記者會或在說明上都會以1922為優先。從110年開始，居隔者如有就醫需求，就會依照指揮中心的指示，打給1922或衛生局請他們來安排，居隔民眾若直接打給119還會被退件。陳偉杰強烈質疑，如今橫向聯繫出問題，就算1922是外包沒有公權力，難道中央這個發包單位就完全沒責任嗎？

陳偉杰再指出，去年11月26日桃園有居隔民眾感到背部如刀割般刺痛，打電話給119，桃園119還是請他打給1922，接著1922就是一連串的安排防疫計程車、醫院，結果緊急就醫後發現是「主動脈剝離」，差點就錯失救命時機。陳偉杰批評，民眾從Google搜尋就能得到很多案例，案例中最後的安排單位幾乎都是1922，它怎能有權無責？



陳偉杰表示，直到今年3月27日，指揮官陳時中還一再強調，居家檢疫、隔離者有就醫需求，就一定要打給1922或衛生局，請他們安排。到了4月10日，指揮中心還做了圖卡，告訴所有接到居隔通知的民眾，若有無法返回隔離地，需車輛或就近隔離等問題，就打1922或衛生局。陳偉杰說，中央一再以1922為優先，養成民眾撥打1922的習慣，現在說它只是諮詢服務中心，根本就是不想負責。



陳偉杰強調，1922明明就是一個可以派車、聯繫醫院、安排防疫旅館及隔離所的疫情專線，就連民進黨執政的桃園119都請隔離者打給1922。如今拖了人家143分鐘後，被發現橫向聯繫出問題，陳時中就立刻改口，把1922從「決定安排者」秒變一個「不具公權力的疫情通報及諮詢服務中心」，這不是甩鍋是什麼？



陳偉杰提到，如今雖然每日確診數有下降趨勢，但中重症及死亡數卻不斷攀升，死亡速度已是世界第二，果真是世界追不上我們！民眾看不見執政黨努力尋求減輕疫情之道，只見綠營民代、媒體、名嘴和網軍陷入政治鬥爭泥沼，緊抓恩恩議題進行政治操作攻擊新北市。陳偉杰不滿地批評，從未見過綠營地方民代在疫情中為民眾向中央喉舌，只見他們頻頻協助中央來扯地方後腿，胳膊往外彎何其可惡！



陳偉杰表示，自去年疫情爆發缺疫苗開始，到日前「#快篩陽就確診」措施的拖延，中央一連串的落後部署導致延誤疫情就從未向民眾道歉過。今天爭議的關鍵是在1922橫向聯繫出了問題，就應該徹底檢討通報流程，並承認錯誤正式以中央名義向民眾道歉，不要只想著如何「圍魏救趙」，轉移防疫不力的焦點。陳偉杰批評中央，找綠營民代、媒體當側翼，別以為民眾看不出來，如果問題沒解決，事件還是會一再發生，請民進黨政府停止鬥爭，認真設法保護民眾生命安全，解決目前死亡率的問題，不要一再「有事侯友宜，無事陳時中」了。

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。