恩恩爸控花143分鐘轉送！指揮中心：1922沒權限調度119和防疫計程車

▲恩恩父親要求相關單位提供電話錄音及相關檔案。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙于婷／台北報導

中和2歲男童「恩恩」染疫病逝引發社會關注，恩恩父親四處奔走，希望還原真相。其中疾管署1922提供的橫向通聯紀錄文字，讓恩恩父親認為內容簡略，今也指控1922花143分鐘才轉送。對此，中央流行疫情指揮中心也回應，只要是1922專線有紀錄的部分，皆會儘快提供，並強調1922沒有調度119或防疫計程車等權限。

恩恩爸今受訪時表示，7日已經收到了衛福部疾管署（1922）補充的橫向通聯紀錄文字，但內容簡略，也沒有提供詳細的電信通聯紀錄作為佐證，他已回電疾管署的專員，提出補充資料的請求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心也回應，對於個案家屬所提申請，只要是1922專線有紀錄的部分，皆會儘快提供，包括錄音檔與相關通聯紀錄，讓家屬能夠瞭解1922客服當日接線後聯繫狀況。

指揮中心指出，1922專線業務涵蓋防疫管制、檢疫、預防注射、隔離、篩檢、疫情通報與傳染病諮詢等服務，但無調度119或防疫計程車等權限，民眾如遇有緊急就醫需求時，可直接聯繫119，以縮短救援時間，民眾有相關問題進線詢問時，客服除第一時間告知民眾處置方式外，後續也會立案追蹤，以上相關流程也於稍早向家屬說明。