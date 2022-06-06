陸科技部長：中國在關鍵核心技術方面還有不少弱項

▲陸科技部部長王志剛。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸科技部部長王志剛6日表示，中國10年來從全球創新指數排名第34位上升至第12位，但在原創能力、高端人才、關鍵核心技術等方面還有不少短板和弱項，既要抓住重要發展機遇，也要應對一系列風險挑戰。

王志剛在中共中央宣傳部「中國這十年」系列主題新聞發布會上指出，10年來，中國科技事業發生了歷史性、整體性、格局性重大變化，成功進入創新國家行列，走出了一條從人才強、科技強，到產業強、經濟強、國家強的發展道路。

王志剛提到，全社會研發投入從2012年的1.03萬億增長到2021年的2.79萬億元，研發投入強度從1.91%增長到2.44%，世界知識產權組織發布的全球創新指數排名，中國從2012年的第34位上升到2021年的第12位，「中國在全球創新版圖中的地位和作用發生了新的變化。中國既是國際前沿創新的重要參與者，也是共同解決全球性問題的重要貢獻者。」

王志剛說，中國堅持擴大開放，形成了全方位、多層次、廣領域的國際科技合作新格局，開放合作是科技自身發展的內在要求，也是應對全球挑戰的必然要求，「10年來，我們實施開放包容、互惠共享的國際科技合作戰略，與161個國家和地區的科技合作關係持續發展，『一帶一路』創新之路加快鋪就，在應對氣候變化、糧食安全、人類生命健康等領域，與世界各國的聯合研究取得豐碩成果。未來中國科技開放的大門將會越開越大，與更多國家科技同行交流合作，並努力為世界科技進步和可持續發展作出更多中國貢獻。」

不過，王志剛也說，他們清醒認識到，中國科技創新在原創能力、高端人才、關鍵核心技術等方面還有不少短板和弱項，既要抓住重要發展機遇，也要應對一系列風險挑戰。