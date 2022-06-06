男遭警3度電擊倒地　下秒「翻橋逃命」墜河慘死！恐怖過程曝光

▲ 英國男子為躲避警方，遭三度電擊後墜河。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦發生一起震驚社會的事件，一名男子在陸橋上引起騷動，警方到場後試圖以電擊槍制伏，令他痛苦倒地掙扎，接著竟在員警第三次電擊後穿越車道，翻過欄杆後墜入泰晤士河，令橋上駕駛十分錯愕。這名男子被從河中救起後送醫，但仍不幸去世，引發對警察執法不當的質疑聲浪，當局已經展開調查。

根據《每日星報》，這起事件發生於倫敦西部泰晤士河上的切爾西橋（Chelsea Bridge），警方4日上午獲報有一名男子持螺絲起子出現在橋上，隨後趕到現場。

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社群媒體上瘋傳的影片可見，這名40多歲紅衣男子右手持螺絲起子，對二名員警大吼大叫，被一名員警以電擊槍擊中後，跳起後摔倒在地，試圖起身後再度被電擊，痛苦翻滾到一輛貨車前方，接著在第三次電擊後跑向橋邊，翻身墜橋。貨車司機埃賽德（Kamal Elsayes）全程目睹，看見這幕後忍不住驚呼出聲。

倫敦警察廳發言人事後說明，男子被從水中救起後送醫，狀況危急，後來不治身亡。警察專業標準理事會（Directorate of Professional Standards）已展開調查，倫敦警方也主動將此案提交警察行為獨立辦公室（IOPC）。

IOPC負責人努南（Steve Noonan）說明，現正針對警方在橋上的行為進行獨立調查，已經開始收集並審查證據。偵緝總督察威爾金森（Rory Wilkinson）則表示，「所有倫敦警察都知道，他們得對自己的行為負責，目前正進行全面調查，以確定案發經過。」

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