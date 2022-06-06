　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

有新歡遭前男友軟禁性侵！正妹跳樓求救慘摔斷腿　忍痛爬到警局

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄男子發現前女友交新歡，竟崩潰軟禁性侵對方，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

男子阿正（化名）與前女友小花（化名）分手，但他仍忘不了對方，於是決定以每小時1千元的報酬，將對方約出來吃飯。小花答應後便前往阿正家中，卻遭到凌虐、性侵，她趁機從2樓跳下逃脫，還不慎摔斷腿，最終拖著滿身傷跑到警局求救。高雄高分院審理後，依傷害、性侵等罪判阿正7年2個月徒刑。

判決指出，阿正與小花於2019年8月初分手，但他卻遲遲放不下，而為了與小花見面，他決定以1小時1千元的報酬，約小花見面吃飯。同年月29日兩人到六合夜市買完宵夜返家，阿正卻突然要求小花將手機解鎖，但遭到拒絕，沒想到阿正井將手機搶走，接著就是一陣狂毆，導致小花手腳和頭部以及背部都有傷痕，甚至還被拘禁起來。

直到隔天上午，阿正仍不放棄要求小花將手機解鎖，還哄騙對方，「只要解鎖就放了你」，小花因害怕被打，不得已將手機解鎖，沒想到阿正發現小花有了新男友後，情緒當場失控，強行脫掉小花褲子逼口交再強侵得逞。

阿正打完人後，還不忘叫外送補充體力，而小花為了逃命，也趁著阿正下樓取餐食，從2樓房間的陽台一躍而下，導致她左右腳多處骨折，但仍是忍著劇痛逃到警局求助。

法院審理時，阿正矢口否認犯行，但小花指證歷歷。法官事後認為，若小花不是被人囚禁限制行動，怎可能遭毆打後還不離開，甚至還無視危險，不惜跳樓求生，綜合小花的驗傷報告及社工訪談資料，法官因此不採信阿正說詞，最終依傷害、強制性交罪合併判阿正7年2個月徒刑。全案上訴到二審，但仍遭到法官駁回。

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
快訊／總冠軍G2勇士狂勝！　柯瑞砍29分痛宰塞爾提克
小六女童打完BNT突喊：眼睛看不到！　媽嚇壞奔急診
快訊／特斯拉男到案了！「關鍵1分鐘」氣到開槍　辯：槍已丟入海
快訊／特斯拉男首度發聲！　還原爆衝突槍戰過程
正妹遭軟禁性侵！跳樓求救摔斷腿　忍痛爬警局
快訊／防疫險可重複投保！　這4家接受了
特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！　車籍內幕挖出被酸爆
手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」　營養師：這配料是陷阱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「台灣優力」詐貸銀行18億元　前董座二審判刑3年8月

慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

快訊／特斯拉男到案了！「關鍵1分鐘」氣到開槍　辯：槍已丟入海

獨／特斯拉男首度發聲！還原爆衝突開槍過程...幽默回車貸10年

心酸畫面曝！68歲婦大雨中走10公里　 警聲聲呼喚找回失智的她

男山區遭赤尾青竹絲咬傷！南投警開道飆送醫撿回一命

有新歡遭前男友軟禁性侵！正妹跳樓求救慘摔斷腿　忍痛爬到警局

「60cm男根」當爛貨！自目賊搬走10萬元鐘乳石　一動作慘了

桃園洗腎婦外出購物迷途7小時　家人急報警兵分3路電眼尋獲

男分手死纏爛打！「未顯示號碼」騷擾　屏東首張跟騷法告誡書開出

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

6移工闖紅燈撞完人落跑　女騎士23日結婚現卻昏迷

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

超巨大抹香鯨擱淺海灘！　營救20小時送牠回大海

「台灣優力」詐貸銀行18億元　前董座二審判刑3年8月

慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

快訊／特斯拉男到案了！「關鍵1分鐘」氣到開槍　辯：槍已丟入海

獨／特斯拉男首度發聲！還原爆衝突開槍過程...幽默回車貸10年

心酸畫面曝！68歲婦大雨中走10公里　 警聲聲呼喚找回失智的她

男山區遭赤尾青竹絲咬傷！南投警開道飆送醫撿回一命

有新歡遭前男友軟禁性侵！正妹跳樓求救慘摔斷腿　忍痛爬到警局

「60cm男根」當爛貨！自目賊搬走10萬元鐘乳石　一動作慘了

桃園洗腎婦外出購物迷途7小時　家人急報警兵分3路電眼尋獲

男分手死纏爛打！「未顯示號碼」騷擾　屏東首張跟騷法告誡書開出

「台灣優力」詐貸銀行18億元　前董座二審判刑3年8月

確診亡者24小時火化沒必要　潘建志曝做好1事：染疫機率比去KTV低

好市多充氣泳池開箱文　萬人「驚見1處好大」哭了：買不起！

快訊／總冠軍G2勇士狂勝！　柯瑞砍29分痛宰塞爾提克

孟耿如生娃…黃子佼家變「物流中心」　紙箱堆滿地破水床單還沒復位

史奈德辭去爵士主帥　米歇爾「當初因他續約」感到焦慮不安

每天喝3次蘆薈「5大好處曝光」！營養師：可排重金屬　4種人別碰

慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

「很多阿公阿嬤走了」病人剛走又迎新患者　醫悲曝死亡證明嘆這句

快訊／特斯拉男到案了！「關鍵1分鐘」氣到開槍　辯：槍已丟入海

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

特斯拉男開槍！宜蘭警掌握身分要辦了

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

他犯8件性侵案！通緝22年人間蒸發　逃亡生活曝

性侵惡狼靠5招逃22年　2字曝不再犯案原因

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

女警連撞賓士、特斯拉、日產　只賠50萬挨轟想擺爛

6移工闖紅燈撞人　家屬痛追「幕後車主」

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

遭前男友軟禁性侵！她跳樓求救摔斷腿　忍痛爬到警局

曾破史上最大運毒　英雄淪性侵犯

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

快訊／郭彥均神隱10天「咳到掛急診」！

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面