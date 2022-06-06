有新歡遭前男友軟禁性侵！正妹跳樓求救慘摔斷腿　忍痛爬到警局





▲高雄男子發現前女友交新歡，竟崩潰軟禁性侵對方，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

男子阿正（化名）與前女友小花（化名）分手，但他仍忘不了對方，於是決定以每小時1千元的報酬，將對方約出來吃飯。小花答應後便前往阿正家中，卻遭到凌虐、性侵，她趁機從2樓跳下逃脫，還不慎摔斷腿，最終拖著滿身傷跑到警局求救。高雄高分院審理後，依傷害、性侵等罪判阿正7年2個月徒刑。

判決指出，阿正與小花於2019年8月初分手，但他卻遲遲放不下，而為了與小花見面，他決定以1小時1千元的報酬，約小花見面吃飯。同年月29日兩人到六合夜市買完宵夜返家，阿正卻突然要求小花將手機解鎖，但遭到拒絕，沒想到阿正井將手機搶走，接著就是一陣狂毆，導致小花手腳和頭部以及背部都有傷痕，甚至還被拘禁起來。

直到隔天上午，阿正仍不放棄要求小花將手機解鎖，還哄騙對方，「只要解鎖就放了你」，小花因害怕被打，不得已將手機解鎖，沒想到阿正發現小花有了新男友後，情緒當場失控，強行脫掉小花褲子逼口交再強侵得逞。

阿正打完人後，還不忘叫外送補充體力，而小花為了逃命，也趁著阿正下樓取餐食，從2樓房間的陽台一躍而下，導致她左右腳多處骨折，但仍是忍著劇痛逃到警局求助。

法院審理時，阿正矢口否認犯行，但小花指證歷歷。法官事後認為，若小花不是被人囚禁限制行動，怎可能遭毆打後還不離開，甚至還無視危險，不惜跳樓求生，綜合小花的驗傷報告及社工訪談資料，法官因此不採信阿正說詞，最終依傷害、強制性交罪合併判阿正7年2個月徒刑。全案上訴到二審，但仍遭到法官駁回。