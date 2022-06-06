慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

▲名店「肥前屋」餐廳老闆町田世文指控，安泰銀行林姓理專於1年9個月期間擅自盜用他的印鑑購買基金，害他損失5000萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭玗潔／台北報導

名店「肥前屋」餐廳老闆町田世文指控，他於2016年5月發現，安泰銀行林姓理財專員從2014年8月起，未經告知就擅自用他的印鑑多次密集下單，害他損失5000萬餘元，憤而向安泰銀行、該分行襄理和林姓理專連帶求償5000萬餘元，不過經法院審理，一、二審都認為町田對交易知情，判他敗訴。

創立近50年的老店「肥前屋」位於台北中山北路上，號稱台北四大鰻魚飯名店之一，以平價好吃聞名，即便在平日中午也總是大排長龍。判決書指出，「肥前屋」日本籍老闆町田世文僅略通台語，固定於每星期二上午至安泰銀行長安東路分行，結算相關貨款等匯款手續。因他語言不通，銀行陳姓襄理表示可以協助填寫相關資料，所以他多次將基金印鑑章、肥前屋公司大小章共3枚印章，交給陳女代為處理。

町田指控，陳姓襄理從2014年8月到2016年5月間，擅自把他的印鑑章交給林姓理專，林男未知會他，就替他申購基金54筆、贖回基金58筆、轉換基金10筆，導致他損失5000萬餘元，認為林男不僅未先告知他，又在短時間內多次密集申購、贖回、再申購，為異常交易，使他財產權受到侵害，向林、陳與安泰銀行連帶求償5000萬餘元。

安泰銀行則表示，所有交易皆由町田授權所為，由銀行人員代為填寫指示書及用印，並向他說明基金產品之內容、結果及損益。無論是交易扣款、入款及配息，都會顯示在町田的存款帳戶和存摺明細裡，每月也會寄送前1月份交易對帳單，町田會知道交易內容，不可能在1年9個月後才發現遭盜蓋印章。

安泰銀行認為，就算認為交易損失該由銀行負責，町田未妥善保管印鑑，未核對帳戶的交易明細，也未確認交易對帳單，自己也應負損害過失責任。

經法院審理，町田於從2014年8月到2016年5月間，既然每月定期收到對帳單，若遭到銀行員盜用印鑑章做交易，按道理下個月就能知道現，卻遲至2016年5月才發現，實難採信。且根據監視器畫面，町田與林男熟識且有互動，該分行經理也作證曾見2人討論基金投資損益情況，與監視器畫面相符，林男蓋印地點也在開放性工作區域，其他銀行人員與町田皆可目睹，並無藏匿、掩飾的舉動，一、二審皆判町田敗訴。