　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

▲▼肥前屋店門口。（圖／翻攝自Google Maps）

▲名店「肥前屋」餐廳老闆町田世文指控，安泰銀行林姓理專於1年9個月期間擅自盜用他的印鑑購買基金，害他損失5000萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭玗潔／台北報導

名店「肥前屋」餐廳老闆町田世文指控，他於2016年5月發現，安泰銀行林姓理財專員從2014年8月起，未經告知就擅自用他的印鑑多次密集下單，害他損失5000萬餘元，憤而向安泰銀行、該分行襄理和林姓理專連帶求償5000萬餘元，不過經法院審理，一、二審都認為町田對交易知情，判他敗訴。

創立近50年的老店「肥前屋」位於台北中山北路上，號稱台北四大鰻魚飯名店之一，以平價好吃聞名，即便在平日中午也總是大排長龍。判決書指出，「肥前屋」日本籍老闆町田世文僅略通台語，固定於每星期二上午至安泰銀行長安東路分行，結算相關貨款等匯款手續。因他語言不通，銀行陳姓襄理表示可以協助填寫相關資料，所以他多次將基金印鑑章、肥前屋公司大小章共3枚印章，交給陳女代為處理。

町田指控，陳姓襄理從2014年8月到2016年5月間，擅自把他的印鑑章交給林姓理專，林男未知會他，就替他申購基金54筆、贖回基金58筆、轉換基金10筆，導致他損失5000萬餘元，認為林男不僅未先告知他，又在短時間內多次密集申購、贖回、再申購，為異常交易，使他財產權受到侵害，向林、陳與安泰銀行連帶求償5000萬餘元。

安泰銀行則表示，所有交易皆由町田授權所為，由銀行人員代為填寫指示書及用印，並向他說明基金產品之內容、結果及損益。無論是交易扣款、入款及配息，都會顯示在町田的存款帳戶和存摺明細裡，每月也會寄送前1月份交易對帳單，町田會知道交易內容，不可能在1年9個月後才發現遭盜蓋印章。

安泰銀行認為，就算認為交易損失該由銀行負責，町田未妥善保管印鑑，未核對帳戶的交易明細，也未確認交易對帳單，自己也應負損害過失責任。

經法院審理，町田於從2014年8月到2016年5月間，既然每月定期收到對帳單，若遭到銀行員盜用印鑑章做交易，按道理下個月就能知道現，卻遲至2016年5月才發現，實難採信。且根據監視器畫面，町田與林男熟識且有互動，該分行經理也作證曾見2人討論基金投資損益情況，與監視器畫面相符，林男蓋印地點也在開放性工作區域，其他銀行人員與町田皆可目睹，並無藏匿、掩飾的舉動，一、二審皆判町田敗訴。

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
快訊／總冠軍G2勇士狂勝！　柯瑞砍29分痛宰塞爾提克
小六女童打完BNT突喊：眼睛看不到！　媽嚇壞奔急診
快訊／特斯拉男到案了！「關鍵1分鐘」氣到開槍　辯：槍已丟入海
快訊／特斯拉男首度發聲！　還原爆衝突槍戰過程
正妹遭軟禁性侵！跳樓求救摔斷腿　忍痛爬警局
快訊／防疫險可重複投保！　這4家接受了
特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！　車籍內幕挖出被酸爆
手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」　營養師：這配料是陷阱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

快訊／特斯拉男到案了！「關鍵1分鐘」氣到開槍　辯：槍已丟入海

獨／特斯拉男首度發聲！還原爆衝突開槍過程...幽默回車貸10年

心酸畫面曝！68歲婦大雨中走10公里　 警聲聲呼喚找回失智的她

男山區遭赤尾青竹絲咬傷！南投警開道飆送醫撿回一命

有新歡遭前男友軟禁性侵！正妹跳樓求救慘摔斷腿　忍痛爬到警局

「60cm男根」當爛貨！自目賊搬走10萬元鐘乳石　一動作慘了

桃園洗腎婦外出購物迷途7小時　家人急報警兵分3路電眼尋獲

男分手死纏爛打！「未顯示號碼」騷擾　屏東首張跟騷法告誡書開出

彰化暗夜連2起惡火！出租套房房東設密碼鎖　14人受困驚險逃命

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

6移工闖紅燈撞完人落跑　女騎士23日結婚現卻昏迷

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

超巨大抹香鯨擱淺海灘！　營救20小時送牠回大海

慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

快訊／特斯拉男到案了！「關鍵1分鐘」氣到開槍　辯：槍已丟入海

獨／特斯拉男首度發聲！還原爆衝突開槍過程...幽默回車貸10年

心酸畫面曝！68歲婦大雨中走10公里　 警聲聲呼喚找回失智的她

男山區遭赤尾青竹絲咬傷！南投警開道飆送醫撿回一命

有新歡遭前男友軟禁性侵！正妹跳樓求救慘摔斷腿　忍痛爬到警局

「60cm男根」當爛貨！自目賊搬走10萬元鐘乳石　一動作慘了

桃園洗腎婦外出購物迷途7小時　家人急報警兵分3路電眼尋獲

男分手死纏爛打！「未顯示號碼」騷擾　屏東首張跟騷法告誡書開出

彰化暗夜連2起惡火！出租套房房東設密碼鎖　14人受困驚險逃命

好市多充氣泳池開箱文　萬人「驚見1處好大」哭了：買不起！

快訊／總冠軍G2勇士狂勝！　柯瑞砍29分痛宰塞爾提克

孟耿如生娃…黃子佼家變「物流中心」　紙箱堆滿地破水床單還沒復位

史奈德辭去爵士主帥　米歇爾「當初因他續約」感到焦慮不安

每天喝3次蘆薈「5大好處曝光」！營養師：可排重金屬　4種人別碰

慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

「很多阿公阿嬤走了」病人剛走又迎新患者　醫悲曝死亡證明嘆這句

快訊／特斯拉男到案了！「關鍵1分鐘」氣到開槍　辯：槍已丟入海

澳軍機控殲-16南海攔截拋「鋁箔」干擾彈　陸專家：澳軍當時做了什麼？

快訊／恩恩爸今聽錄音檔　侯友宜下令：衛生、消防局全力協助

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

特斯拉男開槍！宜蘭警掌握身分要辦了

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

他犯8件性侵案！通緝22年人間蒸發　逃亡生活曝

性侵惡狼靠5招逃22年　2字曝不再犯案原因

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

女警連撞賓士、特斯拉、日產　只賠50萬挨轟想擺爛

6移工闖紅燈撞人　家屬痛追「幕後車主」

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

遭前男友軟禁性侵！她跳樓求救摔斷腿　忍痛爬到警局

曾破史上最大運毒　英雄淪性侵犯

更多熱門

相關新聞

台北老牌鰻魚專門店 - 肥前屋

台北老牌鰻魚專門店 - 肥前屋

鰻魚趁熱享用醬汁都有入味，油脂很不錯，而且這裡的鰻魚是每天新鮮現殺

名店肥前屋被爆　抹布一條擦到底

名店肥前屋被爆　抹布一條擦到底

關鍵字：

肥前屋

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

快訊／郭彥均神隱10天「咳到掛急診」！

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面