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做不到一個月就消失！老闆不爽「曠職1日扣3日薪」　反挨罰2萬

▲▼新台幣,賺錢,發大財,數錢,錢,鈔票。（圖／記者張一中攝）

▲桃園一食品公司聘僱一莊姓女子，想不到莊女7月只做2天半就消失，被公司扣薪到沒錢可拿，莊女遂向市府檢舉，公司被依勞基法判罰2萬元。（圖／記者張一中攝）

記者郭玗潔／台北報導

桃園一食品批發公司於前年6月17日聘雇一莊姓女子，莊女到職後6月還正常上下班，到了7月，僅上班2天半就行蹤不明，公司傳LINE告知莊女，曠職1日要扣她3日薪水，所以她7月薪水為0元。莊女不滿沒拿到3千餘元薪水，向桃園市政府申訴，市府依勞基法對公司裁罰2萬元，公司負責人不服，上訴到最高行政法院被駁回。

判決書指出，依公司紀錄，莊女7月1日、2日正常出勤，3日請事假，4日、5日為星期六、日休假，6日出勤半天，下午請病假半天，7日請事假1天，7月8日開始未到班也未請假，7月共上班2天半。公司傳LINE告知莊女，曠職1日要扣3日薪，故7月薪資0元。不過莊女認為，曠職不能多扣2天，一例一休薪水也應該拿到，因此向桃園市府申訴。

公司負責人辯稱，莊女上班不到一個月就離職，且不告而別造成公司困擾，會計才按習慣請莊女回來核算工資，並辦理離職交接，待離職手續完成後即可領薪，是莊女知道薪資扣除後所剩無幾，存心不當面核對清楚，所以才沒來辦理，還將個人資料全數取走，讓他無從匯款。且就算雙方有薪資計算的差異，他也無主觀上故意遲延發薪。

經法院審理，公司與莊女之間，並無曠職1日扣3天薪水的約定，也無應辦理離職手續並親自前往公司領薪的約定，按勞基法應付莊女薪資3770元，且莊女有提供銀行帳號，公司隨時可發薪，判定桃園市府處該公司最低罰鍰金額2萬元，公布公司名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，並自即日起改善之處置，並無問題。公司負責人不服，上訴到最高行政法院被駁回。

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