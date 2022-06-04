命理師揭6月6日「芒種6禁忌」　3種人沖煞…不宜剪髮、洗冷水澡

圖文／CTWANT

二十四節氣之一的「芒種」每年大約會落在國曆6月6日，芒種除了代表夏天到了，也象徵大麥，小麥，穀物都發育成熟農民辛勤搶收的日子，也是芒果盛產的時刻，而這段時間天氣燥熱易怒，命理師小孟老師也點出芒種的6項禁忌。

1.不宜喝太冰：

芒種雖然天氣很熱，會很想喝冰涼飲品消暑，但建議民眾不要喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目炫，或者產生耳鳴。

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2.不宜吃芒果：

芒果是夏季必吃水果之一，但容易引起溼疹，過度食用會讓身體癢或引發皮膚過敏，因此愛吃芒果的朋友僅量避免，不宜食用過量。

3.不宜洗冷水澡：

芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，切忌務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。

4.不宜剪髮：

芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會選在這個日子剪頭髮，若在此日剪髮，代表未來一年會很清閑，財運會減少。

5.三種人沖煞：

芒種當日沖猴、魔羯座與水瓶座，這三類人不宜前往較陰的地方，或者到海邊以防止煞氣沖入，影響到身體。

6.不要浪費米糧：

芒種為農夫辛苦栽重日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。

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