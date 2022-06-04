6秒看清男友！情侶遇搶匪她被獨留原地　男友拔腿狂奔過程全被錄

¿Con ese novio para qué quiere enemigos? La abandonó durante un asalto en #Ecatepec. #Video pic.twitter.com/vXFQcNA3xk — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 30, 2022

記者崔子柔／綜合報導

墨西哥近日一對情侶牽手走在街上，突然有搶匪衝上前，沒想到男友拔腿就跑，留下女友獨自面對，全程被監視器拍下，影片近日遭網友熱議。

墨西哥艾卡特佩（Ecatepec）一處街口的監視器拍到，一對情侶5月24日下午6時牽手走在街上，突然有一輛機車靠近，坐在後座的搶匪跳下車衝向情侶，而男友當下瞬間放開女友的手狂奔。

▲監視器拍下行搶過程。（圖／翻攝自推特）



最後搶匪轉身攔住女友，從她口袋抽走手機後上車閃人，搶匪從下車到上車僅短短6秒時間。

墨西哥記者貝塞瑞爾（Jorge Becerril）近日把這段影片PO在推特上，網友則紛紛留言表示，「他逃過今天，明天就要被女友狠狠修理」、「不用當英雄，但至少要陪她面對搶匪，別讓她一個人」，但也有人說，「男友可能是跑去報警」、「留下來可能會被搶匪痛毆，搞不好害女友也受傷」。