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錦新大樓「燒肉粽事件」內幕！　1根菸讓她墜樓壓死小販

位於台北市林森北路商圈的錦新大樓過去2度發生火警。（圖／報系資料照）

▲位於台北市林森北路商圈的錦新大樓過去2度發生火警。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

位於台北市林森北路商圈的錦新大樓過去2度發生火警，且不時發生刑事案件，靈異傳聞甚囂塵上，其中最著名的莫過於「燒肉粽事件」。36年前，一名胡姓女子因感情不順，從錦新大樓13樓一躍而下，不料竟壓到剛好路過黃姓肉粽攤販，導致對方當場死亡，因案情太過離奇，經媒體報導後引發全台轟動。

1986年3月5日凌晨，男子黃棟梁一如往常在台北市中山區新生北路一帶叫賣肉粽；當時居住錦新大樓的女子胡玉梅，被男友退婚後心情不佳，寫下遺書後從10樓住處爬上13樓一躍而下，誰知竟剛好壓到經過樓下的小販，導致黃棟梁當場死亡，而她經過急救後僅雙腳受傷。

警方調查，胡女有抽菸習慣，但男友非常討厭人抽菸，所以她刻意隱瞞菸癮，也從不曾在男方面前抽菸，2人交往3年後決定訂婚，不料在宴客那天，胡女躲在陽台抽菸被撞見，男方家人對此非常不諒解，還要求退婚解除婚約，胡女無力挽回而相當沮喪，一時想不開之下，才會從住處13樓頂跳樓輕生。

燒肉粽事件後，台灣陸續發生多起類似案件，2004年9月，台南市49歲張姓男子從23樓跳下，砸中樓下一輛轎車，造成28歲曾姓女駕駛傷重不治、張男重傷；2014年8月，台北市一名罹患精神疾病的21歲吳姓男子，從住處10樓頂樓跳樓自殺，剛好壓中正在與警衛聊天的61歲李姓婦人，雙雙慘死。

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