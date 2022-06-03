騙「吞精會長高」！國小籃球隊志工性侵猥褻17男童　還拍影片留念

▲羅男猥褻17名國小男童。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

花蓮51歲的羅男2019年起自願到國小籃球隊當志工，期間花錢帶學生泡溫泉、吃大餐，過程中卻說要健康檢查，對多名小學生猥褻、性侵，還說吞下精液會長高，被害男童高達17人，其中年齡最小受害者僅8歲。

根據判決書內容，羅男先前就因對小學生猥褻84次遭判刑2年，他在緩刑期間到國小籃球隊擔任志工教練，曾說要替學生檢查身體，藉機帶到體育室猥褻，還說「有一個鹹鹹的東西出來（指精液），會幫助你長高」等語，要求學生替他口交。

羅男2021年除夕前一天開車載多名學生出遊泡湯，在有人落單時就會趁機猥褻，被抓到在偷拍就說是不小心按到，甚至帶學生回家性侵得逞，拍下影片存檔。

羅男手機、電腦都存有學生的私密處照片，或是性侵過程影片，但他仍辯稱是泡溫泉不小心碰到學生，或說是要幫學生檢查身體。不過有多名學生出面指證，且清楚描繪出案發現場、羅男的房間擺設等。

法官依妨害性自主、強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等25罪，性侵部分4罪判處13年、14年徒刑，猥褻犯行分別判處4年至8年徒刑，重判共187.2年有期徒刑，合併執行上限30年。